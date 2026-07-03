di Barbara Nevosi

«Amo entrare in un altro mondo e amo i misteri... Mi piace il gusto della scoperta. Credo che sia una delle caratteristiche più eccitanti delle serie televisive: puoi entrare nella storia e addentrarti all'infinito. Inizi a percepire il mistero, e le cose cominciano a succedere». Le parole del regista David Lynch raccontano alla perfezione la passione-ossessione per le serie tv, un genere che sarà al centro dell’attenzione, dal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione, durante l'Italian Global Series.

È tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione diretta da Marco Spagnoli - voluta da Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria alla Cultura, ideata e organizzata da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) in collaborazione con Cinecittà e con il supporto del Ministero della Cultura - dedicata alle migliori serie italiane e internazionali. Quest’anno saranno il volto e il sorriso dell’attrice Matilde Gioli, madrina ufficiale e presentatrice della rassegna, a illuminare la ribalta fitta di appuntamenti. Tra gli eventi più attesi: Un posto al sole che festeggia i 30 anni dalla messa in onda, Gesù di Nazareth, il film cult di Franco Zeffirelli con Robert Powell, ne compie 50 – al Cinema Fulgor, il 5 luglio alle 19, l’attore inglese sarà protagonista di una conversazione col regista Giulio Base e la giornalista Tiziana Lupi - , e poi ricorrono i 60 anni della serie Star Trek. Sale anche l'attesa per lo special screening del nuovo adattamento de La casa nella prateria.

La Riviera romagnola si prepara per una lunga parata di stelle. In 9 giorni si alterneranno ospiti e personaggi della Tv e dello spettacolo: da Lino Banfi a Raoul Bova, da Sabrina Ferilli a Marco Giallini, da Serena Rossi a Stefania Spampinato, da Gaël Morel (venerdì 10 luglio) - l'autore e attore scozzese vincitore di tre Emmy per Baby Reindeer presenterà la nuova serie Half Man - a Robert Powell e John Hannah, volto iconico del film Quattro matrimoni e un funerale e del nuovo Sandokan (confermata la seconda stagione) con Can Yaman.

Le anteprime: da Il labirinto delle Farfalle a Viola come il mare

E proprio lo statuario attore turco sarà protagonista di una coproduzione internazionale Il labirinto delle farfalle. Ci sarà Erica una detective per caso con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. E poi nella sezione Italian Showcase ci saranno altre anteprime delle fiction che vedremo nella prossima stagione, mlte di queste sono produzioni Rai Fiction. Marco Pontecorvo dirige Una finestra vista lago, ambientata a Bellamo: un borgo sul Lago di Como che nella realtà non esiste.Serena Rossi è protagonista sia de La famiglia Panini – L'avventura delle figurine, che de L'ombra diretta dai Manetti Bros al fianco di Luigi Lo Cascio. Tornano anche Libera stagione 2 con Matteo Martari, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso stagione 3 con Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua. Mentre Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz per la terza volta alle prese con Viola come il Mare.



Eventi & altre storie con Elena Sofia Ricci e Alessandro Roja

Tornano nuovi capitoli delle storie più amate dagli spettatori Tv. Terzo capitolo della serie Rai Fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere con Elena Sofia Ricci.

Col titolo provvisorio di One of us, arriva la serie remake della francese Lycée Toulouse-Lautrec con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua. Nella sezione comedy occhi puntati su Pilar Fogliati che con Alessio Boni e Lorenzo Richelmy, è protagonista di Una piccola formalità, regia di Davide Marengo, dal romanzo di Alessia Gazzola.

L’Italia Global Series è anche eventi: Lost in Fellini, incontro con Carlton Cuse (Lost, Jack Ryan) e John Ridley (Oscar per 12 anni schiavo) che dialogheranno sulla costruzione della serialità contemporanea e faranno una riflessione sull'immaginario di Federico Fellini e sulla sua influenza nel racconto seriale contemporaneo e in particolare su Lost. Cagnàz: Rimini in Crime sarà una conversazione speciale con il regista Alessandro Roia per raccontare la lavorazione della nuova serie targata Rai, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ambientata nello stesso territorio del Festival.

Insomma, con oltre 160 titoli da 34 Paesi del mondo, l’Italian Global Series si propone come un osservatorio privilegiato sulla serialità internazionale, un luogo di confronto tra autori, produttori e talenti, e un appuntamento strategico nel calendario estivo europeo, in quel momento dell’anno in cui le grandi serie si preparano ai lanci autunnali. Con la selezione ufficiale che comprende 21 serie provenienti da 15 Paesi, la Riviera romagnola si conferma territorio di confine tra immaginazione e realtà, industria audiovisiva e sogno collettivo. Rimini e Riccione non solo località di mare, ma anche città affacciate sull'Adriatico, dove sul grande schermo si incontrano storie e misteri, personaggi ed enigmi per emozionare, far riflettere e sognare il pubblico.