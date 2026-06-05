Dopo oltre vent’anni di avventure, risate e inseguimenti improbabili, il branco più amato dell’animazione è pronto a tornare sul grande schermo. Il 4 febbraio 2027 arriverà infatti nelle sale italiane L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, sesto capitolo della fortunata saga preistorica nata nel 2002 e diventata uno dei franchise animati di maggior successo di sempre.

Per il momento i dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero. Il teaser trailer diffuso nelle scorse settimane mostra però Manny, Diego, Sid, Ellie, Buck, Crash, Eddie e l’immancabile Scrat alle prese con una nuova e rocambolesca avventura che li porterà in zone inesplorate del Mondo Perduto, tra dinosauri, eruzioni vulcaniche, fiumi di lava e pericoli mai affrontati prima.

Il cuore della saga resta quello che il pubblico conosce e ama da oltre due decenni: l’improbabile amicizia tra animali molto diversi tra loro che, nonostante caratteri e origini differenti, finiscono sempre per fare squadra davanti alle difficoltà. Al centro troviamo Manny, il mammut dal cuore grande ma dal carattere burbero; Sid, il bradipo pasticcione e irresistibilmente chiacchierone; Diego, la tigre dai denti a sciabola coraggiosa e leale; Ellie e la sua strampalata famiglia di opossum composta da Crash ed Eddie. A rubare spesso la scena è però Scrat, lo scoiattolo ossessionato dalla sua ghianda, protagonista di alcune delle gag più celebri della storia dell’animazione.

Dal primo film del 2002 al successo di Il disgelo (2006), L’alba dei dinosauri (2009), Continenti alla deriva (2012) e In rotta di collisione (2016), la serie ha accompagnato diverse generazioni di spettatori. Pur con fortune alterne presso la critica, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, incassando miliardi di dollari e generando un vasto universo composto da sequel, cortometraggi e spin-off.

A dirigere Punto di Ebollizione è John Donkin e in attesa di scoprire nuovi dettagli sulla trama, una cosa sembra certa: il branco preistorico è pronto a rimettersi in cammino e a trascinare ancora una volta il pubblico in un’avventura spettacolare, tra azione, comicità e il valore dell’amicizia che da sempre rappresenta l’anima de L’Era Glaciale.