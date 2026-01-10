Social
sabato, 10.01.2026
Orsola Vetri
Orsola Vetri
Orsola Vetri
E' nata a La Spezia il 13 agosto del 1965 ma ha sempre vissuto a Milano. Diplomata al Liceo classico G. Parini si è laureata in Lettere presso l'Università Statale. E’ sposata ed mamma di tre figli. E' giornalista professionista dal 1998. Ha lavorato dal 1992 come ricercatrice presso il Cisf - Centro Internazionale Studi Famiglia e dal 1995 come redattrice per la rivista Famiglia Oggi. Dal 2008 fa parte anche della redazione di Famiglia Cristiana. E’ stata direttrice della collana della San Paolo Libri “Genitori No Problem” dal 2010 al 2012. Attualmente ricopre la carica di capo desk dell’area Famiglia.
Cultura e spettacoli

Jane Austen: il mito che parla alle donne di ieri e di oggi

Cultura e spettacoli

250 anni fa nasceva Jane Austen, la scrittrice che «guardava il mondo senza giudicare»

Costume

La cucina italiana è diventata Patrimonio immateriale dell’Unesco (anche grazie agli stranieri)

Società e valori

I fiori per Alessandro e l’odioso gesto di chi li strappa e deride la sua mamma

10 anni dal Bataclan

Bataclan 10 anni dopo, il padre di una vittima: «Non dimentico nulla ma non cerco vendetta»

ISTRUZIONE

Sofia Corradi, la prof che inventò l'Erasmus

Al Museo del Tessuto

A Prato il manto di Giovanni Paolo II

I luoghi del cuore FAI

Un primo posto nel nome di don Bosco

MUSICA

Ranieri e i suoi "sogni ancora in volo"

I MISSONI

«Così i colori sono entrati nella vita dei miei genitori»