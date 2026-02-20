Il mondo del cinema in lutto per la scomparsa di Eric Dane, l’attore statunitense celebre in tutto il mondo per il suo ruolo di Dr. Mark “McSteamy” Sloan nella serie tv Grey’s Anatomy e per la sua interpretazione di Cal Jacobs nella serie Euphoria. Aveva 53 anni. La famiglia ha confermato che Dane si è spento giovedì 19 febbraio dopo una lunga lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa progressiva che causa paralisi muscolare e difficoltà respiratorie.

Nato a San Francisco nel 1972, Dane iniziò giovanissimo il suo percorso nel mondo dello spettacolo con piccoli ruoli in serie televisive prima di raggiungere la notorietà internazionale. In Italia lo ricordiamo innanzitutto come il brillante e affascinante chirurgo Mark Sloan in Grey’s Anatomy, personaggio introdotto nel 2005 e destinato a diventare uno dei protagonisti più amati del medical drama, fino all’ottava stagione. Il ruolo gli valse la simpatia del pubblico e l’appellativo di “McSteamy”, grazie al carisma e alla presenza scenica che lo resero un volto familiare per gli spettatori di tutto il mondo.

Accanto al successo televisivo, Dane ha costruito una carriera cinematografica di ottimo livello, apparendo in film come “Io & Marley” (Marley & Me), “X‑Men – Conflitto finale”, “Appuntamento con l’amore” e “Burlesque”. Negli ultimi anni lo avevamo visto con grande intensità anche nella pluripremiata serie Euphoria.

Nell’aprile scorso Dane aveva reso pubblica la sua diagnosi di SLA, una malattia progressiva che attacca i neuroni motori, portando gradualmente alla perdita di movimento, parola e autonomia respiratoria. La notizia aveva commosso il mondo dello spettacolo e il pubblico, che aveva applaudito la sua decisione di parlare apertamente della malattia per aumentare la consapevolezza e sostenere la ricerca.

Durante questo ultimo anno, l’attore non si è limitato a combattere con dignità la malattia, ma è diventato voce e testimone per chi vive con la SLA, partecipando a iniziative e conferenze per promuovere l’importanza di un maggior sostegno medico e sociale alle persone colpite.

Eric Dane lascia la moglie, l’attrice Rebecca Gayheart, e le loro due figlie, Billie Beatrice e Georgia Geraldine. Secondo il comunicato della famiglia, ha trascorso i suoi ultimi giorni “circondato dall’affetto dei suoi cari”, ricevendo l’abbraccio di amici e fan da ogni parte del mondo.

La sua carriera e il suo impegno rimarranno un esempio di passione, talento e umanità: un artista che ha saputo emozionare, divertire e, negli ultimi mesi, testimoniare con coraggio una dura realtà umana.