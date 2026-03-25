Stasera in prima serata su Italia 1 torna Everest, il film diretto da Baltasar Kormákur che più di altri ha provato a trasformare una tragedia reale in un’esperienza cinematografica totalizzante. Non è soltanto la cronaca di un disastro, ma un racconto che si muove sul crinale sottile tra spettacolo e verità, tra ricostruzione e interrogativo morale.

Fin dall’inizio il film evita scorciatoie narrative e immerge lo spettatore in un ambiente ostile, dove ogni gesto è rallentato, ogni respiro è un atto di volontà. Il monte Everest non è sfondo, ma presenza dominante, quasi un organismo vivo che osserva e, a un certo punto, decide. È questa la sua forza: non c’è eroismo gridato, ma una tensione progressiva, fatta di dettagli tecnici, silenzi e scelte che sembrano minime e invece diventano decisive.

Il cast contribuisce in modo determinante a questa sensazione di autenticità. Jason Clarke costruisce un Rob Hall sobrio e responsabile, un uomo che porta sulle spalle non solo il proprio sogno ma quello dei clienti che ha promesso di guidare. Accanto a lui, Jake Gyllenhaal restituisce uno Scott Fischer più istintivo, quasi anarchico, figura carismatica che incarna un altro modo di stare in montagna, meno regolato ma altrettanto fragile. Josh Brolin dà corpo a Beck Weathers, uomo comune catapultato in un’esperienza estrema, mentre Keira Knightley e Robin Wright ancorano il racconto alla dimensione domestica, ricordando continuamente ciò che è in gioco lontano dalla montagna.

Uno degli aspetti più riusciti del film, sottolineato anche da diverse analisi internazionali, è la sua capacità di restituire la dimensione fisica dell’alta quota. Non si tratta solo di immagini spettacolari, ma di una vera e propria traduzione sensoriale: il respiro corto, la fatica che si accumula, la lucidità che si dissolve. In questo senso, Everest si distingue da molti disaster movie perché non cerca l’effetto a tutti i costi, ma costruisce un realismo quasi documentario, pur dentro una struttura narrativa classica. Anche osservatori come Il Post hanno evidenziato come il film punti più sull’immersione che sull’enfasi, scegliendo di non trasformare la tragedia in spettacolo puro ma di mantenerne l’ambiguità e la complessità.

Quella complessità appartiene prima di tutto alla storia vera. Il 10 maggio 1996 non è una data isolata, ma il punto di convergenza di una trasformazione già in atto. Negli anni precedenti, l’Everest era diventato sempre più accessibile grazie alle spedizioni commerciali, organizzate per accompagnare clienti paganti fino alla vetta. Non più soltanto alpinisti esperti, ma professionisti, appassionati, persone comuni disposte a investire cifre ingenti per realizzare un sogno. È in questo contesto che si muovono le spedizioni guidate da Rob Hall e Scott Fischer, entrambe ben organizzate ma inserite in un sistema che comincia a mostrare crepe.

Il giorno della salita, la montagna è affollata come mai prima, e come spesso lo sarà in seguito, fino ad oggi. Le squadre si ritrovano a condividere corde fisse e passaggi obbligati, rallentando la progressione. Quello che in condizioni normali sarebbe un ritardo gestibile diventa, a quelle altitudini, un fattore critico. La cosiddetta “turnaround time”, l’ora oltre la quale si dovrebbe rinunciare alla vetta per avere il tempo di scendere in sicurezza, viene progressivamente superata. È una decisione che non riguarda un singolo, ma un’intera catena di persone, ciascuna con le proprie motivazioni, pressioni e percezioni del rischio.

Quando la tempesta arriva, nel pomeriggio, trova molti alpinisti ancora esposti, sopra gli ottomila metri, nella zona in cui il corpo umano non è più in grado di adattarsi. La visibilità crolla, le corde diventano introvabili, l’orientamento si perde. In poche ore la situazione precipita. Alcuni non riescono a rientrare ai campi, altri si smarriscono nel buio, altri ancora si fermano, semplicemente incapaci di continuare.

Dentro questo quadro si collocano le storie individuali che il film riprende con grande intensità. Rob Hall resta accanto a Doug Hansen fino all’ultimo, scegliendo di non abbandonarlo nonostante sappia che questo comprometterà le sue possibilità di salvezza. Le sue comunicazioni radio con la moglie, rimasta in Nuova Zelanda, diventano uno dei momenti più struggenti del racconto. Scott Fischer, provato dalla fatica, si accascia durante la discesa e non si rialzerà più. Altri, come Beck Weathers, sembrano destinati alla stessa sorte e invece compiono un ritorno quasi miracoloso, sopravvivendo contro ogni previsione.

A rendere quella tragedia un caso globale è soprattutto il libro Aria sottile di Jon Krakauer, giornalista presente sulla montagna. Il suo racconto, insieme lucido e personale, individua responsabilità diffuse e mette in discussione il modello stesso delle spedizioni commerciali. Ma proprio per questo apre un dibattito che non si è mai chiuso. Altri protagonisti, come l’alpinista Anatoli Boukreev, hanno contestato alcune sue interpretazioni, offrendo versioni diverse degli stessi eventi. Ne emerge un mosaico complesso, in cui la verità non è univoca ma stratificata, fatta di percezioni, errori e scelte prese in condizioni estreme.

Il film di Kormákur non prende posizione in modo netto, e forse è questa la sua scelta più intelligente. Non cerca un colpevole, non semplifica. Mostra piuttosto come una serie di fattori – tecnici, umani, ambientali – possano sommarsi fino a diventare irreversibili. In questo senso, Everest non è solo la ricostruzione di un disastro, ma una riflessione sul limite. Sul punto in cui l’ambizione smette di essere virtù e diventa rischio.

A distanza di anni, quella storia continua a parlare anche al presente. L’Everest è oggi ancora più affollato, ancora più accessibile, ancora più simbolico. E proprio per questo il racconto del 1996 conserva una forza particolare. Non perché rappresenti un’eccezione, ma perché rende visibile una dinamica che riguarda molti ambiti della contemporaneità: il desiderio di arrivare sempre più in alto, anche quando il margine di errore si assottiglia fino a scomparire.

È qui che il film trova il suo significato più profondo. Non nella spettacolarità delle immagini, pure impressionanti, ma nella capacità di restituire quella tensione sottile tra controllo e perdita di controllo, tra scelta e destino. Lo spettatore resta incollato non solo per ciò che accade, ma per ciò che potrebbe accadere diversamente. Per la sensazione che ogni passo, ogni decisione, ogni minuto in più o in meno possa cambiare tutto.

E alla fine, quando la tempesta si placa e resta solo il silenzio della montagna, Everest lascia qualcosa che va oltre il racconto. Una domanda, forse. Su quanto siamo disposti a rischiare per arrivare in cima. E su cosa significa, davvero, tornare indietro.