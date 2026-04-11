In un’Italia in cui la natalità è in costante calo e diventare genitori rappresenta una scelta sempre più complessa, “La Dolce Attesa” racconta la storia di chi decide comunque di avere figli, affrontando ogni giorno desideri, paure, difficoltà e speranze profondamente contemporanee. Ogni settimana, il programma entra nelle case di due coppie per raccontare cosa significa diventare genitori, tra attesa e vita quotidiana.

Guidate da Carolina Rey, le famiglie condividono momenti intimi, dalla lista dei desideri per il nuovo arrivato al “Mam Talk”, un momento leggero ma reale, in cui i genitori condividono emozioni, dubbi e le piccole grandi sfide della loro quotidianità.

Nel corso dell’appuntamento, spazio anche alla cura quotidiana, fatta di piccoli gesti di attenzione e coccole che accompagnano il viaggio della crescita. A completare il racconto, un sociologo e un demografo che offrono spunti per comprendere il contesto della natalità in Italia.

Anche Carolina Rey è madre di Filippo e sa cosa significa intraprendere un percorso da genitore affiancandolo al lavoro: «Dopo la sua nascita sono arrivate tante opportunità, tanti progetti belli. E il fatto che ci fosse lui è sempre stato un’enorme motivazione. Una spinta in più per fare le cose bene, con ancora più energia. È stato anche un punto di equilibrio. Perché quando torni a casa e trovi tuo figlio che ti corre incontro, ti abbraccia, ti bacia… tutto il resto perde importanza. Ti ridimensiona. Ti fa capire davvero quali sono le priorità».