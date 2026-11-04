Tratto dal best seller L’uomo che metteva in ordine il mondo, di Fredrik Backman, il film Non così vicino, andato in onda su Rai Movie, offre a Tom Hanks un ruolo memorabile per una storia che, con tratti anche comici, ricalca quel sogno americano sullo stile di La vita è meravigliosa di Frank Capra, per cui c’è sempre una speranza anche quando tutto sembra perduto. Il protagonista è Otto, un maniaco dell’ordine e del rispetto delle regole, intollerante verso tutti, perennemente arrabbiato.

Niko Tavernise

Il giorno stesso del pensionamento pianifica il suo suicidio per raggiungere l’amata moglie morta di cancro qualche mese prima. Senza di lei, sua unica ragione di vita, nulla ha più senso. Ma uccidersi non sembra così facile: ogni suo tentativo fallisce, mentre parallelamente nella sua esistenza di sopravvissuto entra una giovane di origine messicana, incinta, che si è appena trasferita nel suo quartiere, con marito e figlie. Marisol non si lascia scoraggiare dall’atteggiamento burbero di Otto e pian piano fa breccia nel suo cuore indurito, raccoglie le sue confidenze, porta di nuovo l’amore e la solidarietà verso gli altri nella sua vita, che torna ad avere un senso.