Un anno fa ci lasciava suor Paola, la religiosa nota per il suo instancabile impegno nell’accoglienza dei deboli e per il suo tifo appassionato per il calcio e la Lazio in particolare, oltre che curatrice di una rubrica di consigli sulla rivista Maria con te. A suor Paola D’Auria, scomparsa a 77 anni, sarà dedicata la puntata di domenica 12 aprile di Sulla via di Damasco, in onda su Rai Tre, alle 7.30. Un ritratto intenso e vibrante dedicato a una donna innamorata di Dio, ancora viva nel ricordo collettivo. La notorietà sul piccolo schermo derivò dalla partecipazione a Quelli che il calcio, dove riportava da tifosa telecronista le partite della Lazio, meno noto ma più profondo e fecondo l’impegno per la sua associazione So.Spe, Solidarietà e Speranza, attiva dal 1998. Grazie a Suor Paola, a benefattori e volontari, la So.Spe. assiste ragazze madri, bambini, adolescenti e persone colpite da violenze e povertà. Più di una casa d’accoglienza, è un luogo che respira, dove l’ospitalità diventa vocazione quotidiana e la fragilità si trasforma in possibilità.

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Accanto alla conduttrice Eva Crosetta, Padre Vittorio Trani, cappellano del Carcere Regina Coeli, Patrizia D’amico, volontaria, e Gionata Ronconi, responsabile dell’associazione e nipote di suor Paola: voci e memoria di un’eredità umana e spirituale che continua a germogliare. In scaletta, ampio spazio anche al racconto delle attività dell’associazione, con la testimonianza di amici e volontari che ogni giorno si prendono cura di persone fragili, accompagnandole in percorsi di fiducia e autonomia.