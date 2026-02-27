Ha raccontato Ditonellapiaga che quando ha visto su YouTube la versione della celebre canzone di Frank Sinatra The Lady Is a Trump cantata da Lady Gaga e Tony Bennett ha pensato che sarebbe stato perfetto provare a farne una sua versione con un performer che ha una voce eccezionale anche se è noto più per le sue provocazioni: Tony PitonY. Attesissima la loro esibizione. E Intanto rivediamo e risentiamo l’esecuzione che ha ispirato la cantante romana che, come Lady Gaga ama anche recitare e vedremo l’8 marzo al cinema in Notte prima degli esami 3.0.