È morto ieri, all’età di 61 anni, Enrico De Martino, padre del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino. A stroncarlo è stata una grave malattia contro la quale combatteva da tempo. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Torre Annunziata, la città dove era nato, aveva vissuto e dove era molto conosciuto e stimato.

La notizia si è diffusa rapidamente, sia per la notorietà del figlio, sia per il forte legame di Enrico con il territorio. Ieri sera è andata comunque in onda la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, in quanto registrata nei giorni precedenti. Come il figlio, anche Enrico De Martino aveva un passato nella danza. Era stato ballerino professionista del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, una carriera interrotta precocemente per una scelta di responsabilità e di amore. A soli 25 anni, quando la moglie Mariarosaria Scassillo rimase incinta di Stefano, Enrico decise di lasciare il palcoscenico per cercare un lavoro più stabile e remunerativo. «La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione», raccontava in un’intervista al Corriere della Sera.

Per molti anni riuscì a coniugare l’attività di ristoratore con la collaborazione presso diverse scuole di danza della Campania, continuando a trasmettere ai giovani l’amore per quell’arte che aveva segnato la sua vita. Ha lavorato anche nello storico bar Stella di Torre Annunziata, in piazza Cesaro, locale di famiglia fondato dal padre Stefano (da cui il conduttore ha ereditato il nome). Proprio quel bar ha poi ispirato il titolo di uno dei programmi televisivi di successo condotti dal figlio.

Negli ultimi anni Enrico De Martino gestiva alcune attività di ristorazione, senza mai perdere il legame con il mondo della danza. Nel 2025, al Teatro Verdi di Salerno, gli era stato conferito il Premio alla carriera nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo. Un riconoscimento che aveva suggellato una vita spesa tra sacrifici, passione e dedizione. Uomo profondamente legato alla famiglia, Enrico De Martino è stato il primo e più convinto sostenitore del percorso del figlio Stefano, che più volte ha raccontato di aver voluto “restituire” ai genitori i sacrifici fatti, regalando loro una casa. «Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme», aveva detto sempre a Corriere della sera, sottolineando con orgoglio,come il successo non avesse cambiato l’umanità del figlio: «Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa».

Immagine di Stefano De Martino e suo padre Enrico De Martino presa da Instagram

Il matrimonio con Mariarosaria è stato un grande amore, coronato dalla nascita di altri due figli, Adelaide e Davide. Enrico era diventato nonno giovanissimo con la nascita di Santiago, il figlio che Stefano ha avuto da Belén Rodríguez, e aveva poi vissuto nuovamente questa gioia con l’arrivo di Mattia, figlio della secondogenita Adelaide, nato due anni fa. Con il tempo, il rapporto tra Enrico e Stefano si era ulteriormente rafforzato, trovando un equilibrio più maturo soprattutto dopo la nascita di Santiago. Enrico non nascondeva le sue iniziali preoccupazioni per la durezza della vita artistica: «È un lavoro impegnativo, fisicamente e mentalmente. Si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta». Ma il percorso del figlio ha dissipato ogni timore.

Se ne va così un uomo discreto, lontano dai riflettori, ma fondamentale nel percorso umano e professionale di uno dei volti più amati della televisione italiana. Un padre che ha scelto il sacrificio, la responsabilità e l’amore, lasciando un’eredità fatta di valori prima ancora che di successi.