Al Salone internazionale del libro di Torino succede una cosa che, a voler essere onesti, ha il sapore della svolta e delle rivoluzioni silenziose: gli adulti arretrano di mezzo passo. Non danno “lezioni” ai giovani. Semplicemente, cedono spazio. Uno vero, non metaforico. E dentro quello spazio non entrano slogan, ma domande che non cercano applausi, ma risposte che fanno attrito, che restano addosso.

La nuova sezione “Il mondo salvato dai ragazzini”, che prende a prestito, e tradisce con intelligenza, il titolo di Elsa Morante, non è una celebrazione dell’adolescenza come stagione promessa né un santuario generazionale. È qualcosa di più spigoloso: un laboratorio a porte aperte, dove il presente viene dissezionato da chi lo vive: senza filtri. I ragazzi non sono un anticipo del mondo, sono già il mondo. E soprattutto non chiedono di essere ascoltati: parlano.

C’è una frase che attraversa tutte le loro voci: «Non siamo il futuro, siamo il presente». Sembra un motto, in realtà è una dichiarazione di indipendenza. Perché dire “futuro” è spesso il modo più elegante per rimandare, per rinviare responsabilità, per accarezzare senza cambiare nulla. Il futuro è un parcheggio. Il presente, invece, è una strada trafficata: chiede scelte, espone agli errori, costringe a esporsi. E questi cinque, Veronica Frosi, Lorenzo Riggio, Francesca Tassini, Sebastian Tanzi e Gloria Napolitano, hanno deciso di stare lì, nel traffico. Non c’è la ricerca di uno scontro tra generazioni nella loro impostazione. Anzi, c’è diffidenza verso quella retorica zuccherosa che trasforma i giovani in simboli di speranza, purché restino simboli. «Da cosa dovremmo salvarlo, questo mondo?», si chiedono i curatori di ruolo e di fatto della sezione che dà il nome all’intera kermesse torinese. E la domanda, detta così, ha un retrogusto scomodo: perché chiama in causa chi il mondo lo ha costruito prima di loro. Non è accusa, ma nemmeno assoluzione. Il punto è che questi ragazzi non organizzano eventi per i giovani. Sarebbe facile, rassicurante, prevedibile. Fanno qualcosa di più rischioso: convocano un dialogo. Chiamano gli adulti dentro il discorso, non sopra. Non spiegano, interrogano. Non chiedono spazio, lo esercitano. E in questo c’è già una postura politica, nel senso più nobile del termine. «Serve parlarci davvero», sintetizzano, ed è una frase che vale un programma. Sul lavoro, per esempio, non si limitano a registrare la precarietà come un dato di fatto. La mettono sotto tensione. Che cosa significa lavorare oggi? Costruire identità o garantirsi sopravvivenza? Il panel Inventarsi il futuro non cerca consolazioni, ma apre una crepa: il lavoro non è più una linea retta, è un campo di possibilità. «A vent’anni si dovrebbe poter provare», dice Francesca Tassini, raccontando la fatica di stare dentro percorsi già disegnati mentre cresce il bisogno di deviazione. Veronica Frosi aggiunge gli altri pilastri del loro progetto: il corpo, lo sport, la resilienza concreta di chi ogni giorno misura limiti e possibilità: «Lo sport ci fa alzare dal divano e metterci in gioco». E insieme mostrano che la vera frattura non è tra chi lavora e chi no, ma tra chi può scegliere e chi deve adattarsi.

C’è poi il tema delle periferie, che loro trattano come si trattano le parole pericolose: con cautela e precisione. Maranza diventa un caso di studio. Gloria Napolitano ne ricostruisce la genealogia implicita: «È un termine violento, che appiattisce». Il risultato è una categoria che non descrive, ma riduce. Eppure, dentro quella riduzione, si muovono vite complesse, identità ibride, culture in fermento. Le periferie, suggeriscono, non sono più un luogo. Sono uno stato mentale, una condizione che può abitare ovunque. E il racconto mediatico, spesso, preferisce la semplificazione alla comprensione. In controluce emerge una critica sottile ma netta: il cosiddetto panico morale che trasforma fenomeni sociali in emergenze permanenti. Dopo il Covid, dicono i curatori che come gli altri hanno percepito dal Salone un contributo economico per le loro idee e per la realizzazione del palinsesto, è esplosa una narrazione fatta di baby gang e paura. Ma la realtà, incontrata per strada, è meno monolitica. Ci sono frustrazioni, certo. Ma anche desideri, sogni, tentativi. «Parlandoci scopri che hanno sogni», osserva Sebastian Tanzi. E forse è proprio la mancanza di sogni, aggiunge, la vera crepa da cui passa il disagio.

Poi arriva l’intelligenza artificiale, che non è più un tema ma un ambiente. Qui il gruppo si compatta, come se avesse riconosciuto un nodo comune. L’IA non è trattata come un feticcio né come un nemico. È un campo di interrogazione. Democratizza o appiattisce? Libera o sostituisce? Se una macchina può generare storie, cosa resta irriducibile? Le risposte non chiudono, ma aprono: «Deve restare una distanza tra noi e la macchina», dice Lorenzo Riggio. L’umano, per ora, resta nella capacità di sentire, sbagliare, contraddirsi. Nella non ottimizzazione. E tuttavia il rischio non è teorico. È pratico. Delegare è facile. Pensare meno, affidarsi di più. «Se mi pongo un limite e chiedo a una macchina», aggiunge, «cosa cambia»? Qui il discorso si fa quasi morale, senza diventare moralista. Perché mette in relazione tecnologia e volontà, comodità e disciplina. Non è l’IA a togliere creatività: è l’uso che ne facciamo a ridurla. L’attivismo civico, inevitabilmente, entra in questo schema. Oggi è visibile, immediato, spesso performativo. Ma quanto trasforma davvero? La domanda resta aperta. E forse la risposta sta nel tentativo di tenere insieme complessità e mobilitazione, profondità e accessibilità. «Come evitare la semplificazione senza perdere forza?» è il loro interrogativo più onesto a cui proveranno a cercare risposte al Salone dal 14 al 18 maggio.

E i libri? Restano al centro. Non come reliquie, ma come strumenti vivi. Carta e digitale convivono. Biblioteca e libreria personale si intrecciano. Il gesto di leggere, sottolineare, annotare, accumulare, diventa un atto di appropriazione del mondo. «Leggo per divertirmi, sempre», dice Tassini. E insieme un gesto comunitario, quando passa attraverso il prestito, l’accesso, la condivisione. Leggere, per loro, non è rifugiarsi ma esporsi: incontrare vite altre, cambiare posizione, allenare lo sguardo. Alla fine, quando si arriva alla domanda di copertina, cosa salverà il mondo?, le risposte non cercano effetti speciali. «Amore e gentilezza», dice Tanzi. «Coerenza e responsabilità», rilancia Riggio. «Inclusione, abbattere le barriere», insiste Frosi. «Atti di comunità», suggerisce Napolitano. Parole semplici, quasi disarmanti. Ma forse è proprio questa la loro forza: non promettono salvezze totali, indicano direzioni praticabili, percorsi quotidiani.

E allora il titolo di Elsa Morante smette di essere un omaggio e diventa una lente. I ragazzini non salvano il mondo perché hanno una risposta. Lo salvano perché si ostinano a fare le domande giuste. Quelle che disturbano, che incrinano, che costringono a ripensare. E nel loro modo concreto, persino contraddittorio, c’è già un’indicazione salvifica: il cambiamento non arriva dall’alto, ma da chi decide di abitare il presente fino in fondo.