«Quando una relazione viene raccontata con verità, nasce un cambiamento! È questo lo spirito del Premio Letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”: storie che non si limitano a narrare, ma che aprono sguardi, interrogano la vita e seminano trasformazione». Le parole del segretario del premio, Vittorio Ricchiuto, rendono la bellezza e la varietà dei racconti che ogni anno, da cinque anni, arrivano a Pontremoli. Il Forum nazionale delle associazioni familiari, in collaborazione con il Comune di Pontremoli e la Fondazione Città del Libro, annuncia la selezione dei diciotto testi che hanno superato la prima fase della V edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, la cui cerimonia finale si terrà il 4 luglio 2026 a Pontremoli (Massa-Carrara). Le segnalazioni pervenute sono state complessivamente 107 e provengono in larga parte da lettori, famiglie e realtà associative, oltre che da autori e case editrici: un dato particolarmente significativo, che evidenzia come l’iniziativa sia radicata non solo nel contesto editoriale, ma soprattutto nel tessuto associativo italiano.

«Il fatto che siano i lettori stessi a promuovere i testi rappresenta un elemento distintivo» osserva Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari parlando con il Sir. «Il Premio nasce infatti dall’esperienza concreta delle persone e delle famiglie, che riconoscono nei libri proposti opere capaci di raccontare con autenticità le relazioni familiari, tra sfide e risorse».

Tra le opere segnalate, il Comitato organizzatore ha individuato i diciotto testi selezionati, costituiti da opere di narrativa edite per la prima volta nel 2025, che accedono ora alla fase successiva di valutazione. I volumi saranno sottoposti all’esame della Commissione, composta da diciotto esperti e presieduta da Francesco Giorgino.

Le opere offrono uno sguardo ampio e articolato sull’esperienza familiare contemporanea, affrontando temi quali le relazioni affettive, la genitorialità, le fragilità, il dolore, la crescita e la rinascita. Ne emerge una narrazione viva, profonda e non stereotipata, capace di restituire la complessità della famiglia e il suo valore umano e sociale.

«Il Premio» aggiunge Bordignon «si conferma così come un’importante iniziativa culturale e sociale volta a promuovere una riflessione autentica sulla famiglia, intesa non solo come realtà privata, ma come soggetto sociale fondamentale, capace di generare legami, coesione e bene comune».

Entro il 31 maggio 2026, la Commissione individuerà i sei libri che formeranno la sestina finalista, che accederà alla fase conclusiva.

I libri selezionati sono: “Abbraccio di famiglia” di Stefania Squarcini, “Ballare sotto la pioggia – Famiglie, separazioni e rinascite” di Grazia Ofelia Cesaro, “Dalla pancia e dal cuore” di Luca Russo, “Due anime – Legami che curano e cambiano la vita” di Alice Canale, “E se…” di Elena Chimetto, “Fai un bel respiro e ascolta” di Donata Maria Biase, “Fino all’ultimo respiro – Storia di Niko e di suo padre Toto” di Niko Cutugno, “Il sorriso di Elena – L’amore è più forte” di Andreea Porcilescu, “Io che ti ho voluto così bene” di Roberta Recchia, “Le cinque pietre” di Rosario Esposito, “Nel cuore del figlio” di Pierluigi Vito, “Scialacca” di Kristine Maria Rapino, “Sette giorni per un matrimonio” di Marina P. Floris, “Sorprendimi ancora” di Roberta Azzola, “Supereroi in affido – Storie di bambini accolti in famiglia” di Daniele Racca, “Tecla” di Valeria Petrullo, “Via Tabacchi” di Mario Abrate, “Vite sul filo del tempo – Il cuore grande delle donne” di Caterina Arnoldi.