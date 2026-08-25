La figura di Mary Shelley (1797-1851), l’autrice di Frankenstein, ma anche di numerosi saggi, raccolte di racconti, romanzi storici, libri di viaggi, è al centro del romanzo Mary Shelley. La meravigliosa Creatura (Morellini).

La copertina del libro "Mary Shelley, la meravigliosa creatura", di Laura Guglielmi, edito da Morellini

L’autrice è la giornalista Laura Guglielmi, originaria di Sanremo. Dopo aver vissuto tra Roma e Londra, si è stabilita a Genova. Ha lavorato per il quotidiano Il Secolo XIX nelle pagine culturali, collaborato per Radio Rai, il quotidiano La Repubblica - D-la Repubblica delle donne e per il quotidiano La Stampa nel supplemento culturale TuttoLibri. È stata direttrice dal 2000 al 2017 del web magazine mentelocale.it. Sempre per Morellini aveva pubblciato un’altra romanzo biografico Lady Constance Lloyd. L'importanza di chiamarsi Wilde. In questa intervista ci racconta la “sua” Mary Shelley, e perché è ancora un modello per le donne di oggi.

Perché ha deciso di dare voce a Mary Shelley?

«Perché, nonostante la fama di Frankenstein, la sua vita è rimasta in secondo piano. È stata una donna straordinariamente moderna: ha sfidato le convenzioni, ha inseguito l'amore e ha continuato a creare nonostante lutti devastanti».

È una figura ancora attuale?

«Sì, non solo perché ha creato un mito della modernità. Ha lottato per la propria identità in una società che la giudicava solo come compagna del poeta Percy B. Shelley. Rimasta vedova, ha mantenuto sé stessa e il figlio con la scrittura. La sua vita mostra che la libertà ha un prezzo, ma che può essere conquistata».

Un ritratto di Mary Shelley

Com'era la relazione con Percy B. Shelley?

«Travolgente e ricca di contraddizioni. Fuggirono insieme giovanissimi, condividendo ideali e passioni. Percy fu per lei ispirazione e stimolo intellettuale, ma anche una presenza difficile: visionario e poco incline alle responsabilità familiari».

Che rapporto c'è tra Frankenstein e la vita di Mary?

«Le radici del romanzo affondano nei suoi drammi: soprattutto la morte della madre dopo averla messa al mondo. La “Creatura” diventa il simbolo dell'abbandono e del bisogno di amore».