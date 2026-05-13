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Quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, allo stand San Paolo G40-H39, Padiglione 2, una grande novità: “Giornali & caffè”, uno spazio quotidiano di approfondimento dedicato ai temi dell’attualità e del sociale, insieme ai giornalisti di Famiglia Cristiana, Credere e Maria con te, con incontri disponibili anche in diretta streaming.
A seguire trovi il calendario completo degli appuntamenti, tutti consultabili e seguibili direttamente su questa stessa pagina!
- Giornali & caffè - Pelizzoni e Bordignon
In diretta il 14/05/26, 14:00
- Giornali & caffè - Ferrò
In diretta il 15/05/26, 10:20
- "Donne contro la mafia" - Dell'Anno Sevi
In diretta il 15/05/26, 11:00
- Giornali & caffè - Degl'Innocenti
In diretta il 16/05/26, 10:30
- "Biblioteca Enzo Bianchi" - Bianchi e De Bortoli
In diretta il 16/05/26, 14:30
- "Raccontare conta" - Mazzoli e Degl'Innocenti
In diretta il 16/05/26, 17:15
- Giornali & caffè - Rizzolo
In diretta il 17/05/26, 14:00
- "Comunicazione interpersonale" - Bruno e Campi
In diretta il 17/05/26, 15:00
- "Le confessioni del parroco imbruttito" - Belli
In diretta il 17/05/26, 17:00
- Giornali & caffè - Cerqueti
In diretta il 18/05/26, 10:30
- "Non interferite" - Cozzi
In diretta il 18/05/26, 10:30