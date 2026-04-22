Composta esclusivamente da giovani strumentiste di Rio de Janeiro, l’Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga farà il suo debutto in Italia alla fine di aprile. Il gruppo si esibirà presso l’Aula Magna della Sapienza Università di Roma il 28 aprile alle ore 20:30 nell’ambito della stagione 2025-2026 della IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti) e in altri spazi culturali di Roma. Poi parteciperà all’udienza con Papa Leone XIV in Vaticano il 29 aprile. Il tour “Conexão Vaticano” fa parte del programma delle celebrazioni per il bicentenario delle relazioni diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede. Fondata nel 2021 con l'obiettivo di aumentare la presenza delle ragazze nella musica orchestrale, l'Orchestra Chiquinha Gonzaga è una formazione esclusivamente femminile, composta da 52 strumentiste di età compresa tra i 13 e i 21 anni.

Moana Martins

Moana Martins è la Direttrice esecutiva dell’Orchestra. Pianista e compositrice, per oltre 20 anni ha lavorato come educatrice musicale e imprenditrice sociale. Nel 2011, insieme a musicisti, giornalisti, storici ed educatori, ha fondato l'Istituto Brasiliano di Musica ed Educazione (IBME) a Morro da Providência, Rio de Janeiro. Da 15 anni, questa istituzione sviluppa progetti incentrati sulla promozione di esperienze artistiche ed educative per bambini, adolescenti e giovani provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Signora Martins, le compositrici e le direttrici d'orchestra sono ancora una minoranza, ma tra queste Chiquinha Gonzaga si distingue. Potrebbe illustrarci la sua importanza nella storia della musica brasiliana?

Chiquinha Gonzaga è una pioniera nella storia della musica brasiliana. In un'epoca in cui le donne erano spesso relegate alla sfera domestica, ha infranto le barriere traendo ispirazione dai suoni della strada e contribuendo alla creazione di una musica autenticamente brasiliana. Il suo lavoro è stato fondamentale per il consolidamento di generi come il maxixe, il choro e le canzoni di carnevale. Al di là della sua ricca produzione musicale, la sua vita rappresenta coraggio, indipendenza e impegno sociale. Chiquinha fu anche un'importante sostenitrice dell'abolizione della schiavitù e del diritto d'autore. La sua storia ispira generazioni e riafferma il ruolo dell'arte come strumento di trasformazione sociale.

Qual è stato il segreto del suo successo?

La combinazione di talento, coraggio e determinazione. Ha padroneggiato il linguaggio musicale con eccellenza, interpretando, ad esempio, i valzer di Chopin con grande maestria, ma è andata oltre la mera tecnica. Chiquinha possedeva una sensibilità acuta ed era profondamente legata alle trasformazioni sociali e culturali del Brasile. Si muoveva tra ambienti diversi, occupava spazi e creava percorsi in un contesto che non favoriva la presenza delle donne. Questa capacità di adattarsi, innovare e perseverare gli ha permesso di costruire un'eredità solida e duratura.

Le sue canzoni vengono ancora eseguite e trasmesse spesso in Brasile?

Sì, la sua musica rimane estremamente presente nella cultura brasiliana. Opere come "Ó Abre Alas" trascendono le generazioni e continuano a essere eseguite.La sua opera rimane viva perché si confronta direttamente con l'identità culturale del Brasile e perché ogni performance rappresenta anche un ricongiungimento con la nostra storia.

Che cosa significa fondare un'orchestra che porta il suo nome?

Intitolare l'orchestra a Chiquinha Gonzaga è, prima di tutto, un'affermazione della presenza femminile nella musica e un riconoscimento del ruolo delle donne nella costruzione della cultura brasiliana.L'orchestra porta questo nome come fonte di ispirazione quotidiana e come impegno verso i valori che rappresenta: emancipazione femminile, eccellenza artistica e trasformazione sociale.

Perché un'orchestra composta solo da ragazze?

Nel 2021, il nostro Istituto contava già più di 5.000 studenti e cinque orchestre giovanili. Analizzando i nostri indicatori, abbiamo riscontrato una significativa sottorappresentazione femminile in diverse sezioni strumentali. Non c'erano ragazze che suonavano tuba, trombone, contrabbasso o percussioni. Le ragazze non ricoprivano ruoli di caposezione e raramente si esibivano come soliste. Quando abbiamo chiesto agli studenti il motivo, la risposta è stata semplice: mancavano modelli femminili di riferimento. Sulla base di questa esperienza, abbiamo deciso di creare un'orchestra composta esclusivamente da ragazze, con l'obiettivo di contrastare questa disuguaglianza e rafforzare gli spazi di formazione, leadership e autonomia. Dovevamo inoltre offrire un ambiente sicuro e accogliente affinché le ragazze potessero sviluppare la propria autostima. Più che formare musiciste di eccellenza artistica, l'obiettivo è che le ragazze prendano coscienza del proprio valore e del proprio ruolo.

Qual è la storia dell'orchestra e quante ragazze ne hanno fatto parte finora? Come vengono selezionate?

L'orchestra è stata fondata nel 2021, sotto la direzione e la guida musicale della direttrice d'orchestra Priscila Bomfim, la prima donna a dirigere un'opera a Rio de Janeiro. Attualmente, l'ensemble principale è composto da 54 ragazze di età compresa tra i 12 e i 21 anni. Le studentesse iniziano il loro percorso nei centri, situati in zone di forte disagio sociale a Rio de Janeiro, e partecipano annualmente alle audizioni per entrare a far parte dell'ensemble principale dell'orchestra.

Quando è iniziata la sua collaborazione con l'orchestra?

Ho avuto il piacere di accompagnare l'orchestra fin dalla sua prima prova, quando gli studenti stavano ancora scoprendo il loro suono collettivo. Da allora, è stato entusiasmante osservare la crescita musicale e personale di questi giovani musicisti, molti dei quali ora ricoprono incarichi in università pubbliche e continuano a costruire carriere professionali nel campo musicale.

Come si svolge l'attività del gruppo tra prove, concerti e altri eventi? Avete stretto collaborazioni con artisti di fama?

Ogni settimana, gli studenti partecipano a circa 8 ore di attività, suddivise tra lezioni di strumento, teoria musicale, prove di sezione e prove generali. L'orchestra mantiene un calendario di concerti durante tutto l'anno in sedi di rilievo culturale, e la collaborazione con artisti di fama è stata una costante, ampliando il repertorio e offrendo esperienze artistiche significative.

In che modo variate il repertorio?

L'orchestra si dedica al repertorio della musica brasiliana, valorizzando la diversità di compositori, epoche e stili musicali. Questo lavoro si propone sia di preservare la tradizione sia di aprirsi a nuove lingue, promuovendo sempre il riconoscimento della ricchezza culturale del paese. Suoniamo anche musica classica.

Quanto è importante la musica per l'educazione e lo sviluppo delle ragazze? Lo studio della musica come arricchisce la crescita di una persona?

La musica è un potente strumento per lo sviluppo olistico. Favorisce la disciplina, la capacità di ascolto, la sensibilità, il lavoro di squadra e la capacità di esprimersi. Nel contesto dell'orchestra, la musica rafforza anche l'autostima, amplia gli orizzonti e crea nuove prospettive per il futuro. Le ragazze iniziano a riconoscersi come capaci e come protagoniste.

Esibirsi a Roma e al cospetto del Papa che cosa rappresenta per lei e per le ragazze dell’orchestra?

Suonare a Roma e partecipare alla udienza con il Papa come parte del programma per il Bicentenario delle Relazioni Diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede, rappresenta un momento di profondo significato per portare nel mondo la cultura brasiliana, la forza delle giovani donne e un messaggio di trasformazione sociale.