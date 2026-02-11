Riparte la tournée de Il piccolo principe, lo spettacolo teatrale giunto ormai alla sua quarta edizione e che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese riparte stasera dal Teatro Olimpico di Roma dove resta in scena a domenica 22 febbraio, in una versione rinnovata e ancora più spettacolare.

Si tratta di una rappresentazione del celebre omonimo libro di Antoine de Saint-Exupéry, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.

Una rivisitazione unica nel suo genere di un classico senza tempo, amato da adulti e bambini per generazioni. Pubblicato nel 1943, Il piccolo principe è il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 600 lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia), tanto da meritarsi di essere inserito da “Le Monde” tra i migliori libri del XX secolo. Un’opera fortemente trans-mediale, in cima alle classifiche di vendita ormai da anni, che negli anni è stata adattata e declinata in innumerevoli forme, dai fumetti ai film, dalle serie animate al balletto.

A interpretare quest’anno il Piccolo Principe sarà invece il talentuoso Nicholas Ori, che nonostante la giovanissima età (9 anni) vanta già un curriculum di tutto rispetto. Tra le esperienze lavorative più recenti e di spicco, la partecipazione allo spettacolo teatrale Il Babysitter con Paolo Ruffini, a cui è seguito anche il podcast Il Babysitter – quando diventerai piccolo capirai.

Prossime tappe dello spettacolo:

al Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo,

al Teatro Celebrazioni di Bologna da venerdì 6 a domenica 8 marzo,

al Teatro Verdi di Firenze dal venerdì 13 a domenica 15 marzo,

al Teatro Galleria di Legnano da venerdì 20 a domenica 22 marzo,

al Teatro Lyrick di Assisi martedì 24 e mercoledì 25 marzo,

al Palatour di Bari da venerdì 27 a domenica 29 marzo,

al Teatro Alighieri di Ravenna sabato 11 e domenica 12 aprile,

al Teatro Rossini di Civitanova Marche martedì 14 e mercoledì 15 aprile,

al PalaUbroker di Bassano del Grappa da venerdì 17 a domenica 19 aprile,

al Teatro Lac di Lugano sabato 25 e domenica 26 aprile.