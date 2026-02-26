Cosa è la felicità? Forse è domanda che non cerca risposta, ma che abita il vento come una melodia che si leva senza preavviso. Talvolta il sacro e il profano si mescolano, perché è la vita a esigerlo: l'aver separato per troppo tempo lo spirituale dal quotidiano – dal mangiare, dal lavorare, dall'amare – ha creato un vuoto nelle coscienze, indebolendo quella ricerca di senso che è il respiro più autentico dell'umano.

In un mondo che ostinatamente misura il valore dell'esistenza con conquiste e successi, dal palco del Festival di Sanremo 2026 arriva un messaggio semplice e rivoluzionario. A lanciarlo è La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre, un brano che trasforma la gioia da premio da guadagnare a diritto da reclamare. Non è una vetta da raggiungere dopo una faticosa scalata, ma un diritto intrinseco alla nostra carne, al nostro essere al mondo.

Maria Antonietta e Colombre (ANSA)

Il titolo stesso è una dichiarazione che non ammette replica: la felicità non ha bisogno di aggettivi, di condizioni, di traguardi. È, appunto, "e basta". E se ascoltiamo il Festival con questa chiave di lettura, scopriamo un coro sorprendentemente coeso e profondo, una vera e propria narrazione collettiva che dalla rivendicazione più intima arriva a toccare le corde sociali, attraversando l'amore in tutte le sue forme. Un coro che riecheggia una verità antica: la felicità è intima ospitalità, è sentirsi presi da emozioni che aprono nuovi orizzonti e fanno vibrare l'immaginazione come un cielo che all'improvviso si fa più blu.

Il Manifesto: una rapina per riprendersi la vita

Il ritornello del brano-manifesto – "Baby, facciamo insieme una rapina, baby, per riprenderci tutta la nostra vita" – non è invito alla prevaricazione, ma metafora di una liberazione necessaria. È il gesto di chi spezza le catene interiori per reclamare ciò che gli appartiene: la gioia, la speranza, la libertà dello spirito. Il testo ci invita a guardare l'esistenza con misericordia: "È più facile perdonarci, se tieni a mente siamo tutti debuttanti". C'è una saggezza profonda in questo verso: il perdono non si merita, si dona. Come la felicità, non dipende dai successi o dall'assenza di errori. Siamo tutti principianti di questa vita, tutti alle prime armi con il mistero di esistere. E quando il brano ci ricorda "Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli, la colpa non è nostra, non sono i nostri errori", ci consegna una verità liberante: la sofferenza non è punizione, ma parte dell'esperienza umana. La felicità non annulla le difficoltà, ma ci dà la forza di attraversarle senza il macigno della colpa.

Patty Pravo (ANSA)

L'inno all'autenticità: "Opera" di Patty Pravo

Se La felicità e basta è il gesto di reclamare la gioia, Opera ne è la dichiarazione d'identità. Il testo di Patty Pravo dipinge l'essere umano nella sua complessità senza giudizio: "Sulla terra siamo soli, solitari in compagnia", "Siamo santi e peccatori, naviganti e sognatori".

In questo brano, la felicità è la conseguenza del riconoscersi come opera unica e irripetibile. È l'accettazione delle proprie contraddizioni, la celebrazione della propria "semplicemente follia". Gli umani vengono dalle stelle, e per questo sono desiderio, protesi verso l'infinito. C'è una qualità divina in questa tensione: il nostro limite non ci limita affatto, ma ci sospinge ad andare sempre oltre. L'invito a "scomparire" nella notte per ritrovarsi riecheggia l'idea di doversi sottrarre alle aspettative del mondo per riappropriarsi della propria essenza.

La resilienza quotidiana: I romantici di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ci regala un gioiello di vulnerabilità. L'uomo imperfetto che si sveglia "sotto la pioggia" trova la sua felicità nel desiderio che sua figlia abbia "una musica dolce per i suoi giorni malinconici".

Qui la felicità si nasconde nei gesti minimi, nella promessa silenziosa di essere un padre diverso, più presente. È la gioia che nasce dallo spezzare le catene di un'eredità familiare fredda per costruire, con amore quotidiano, un nuovo modo di stare al mondo. Il "cuore appeso sulla giacca" è l'emblema di chi sceglie di restare sensibile, reclamando il diritto alla propria fragilità come fondamento della felicità. È la dimostrazione che aprirsi all'emozione non indebolisce, ma dona una potenza nuova: quella di chi vede all'improvviso orizzonti inesplorati.

Tommaso Paradiso (ANSA)

L'amore che libera: Animali notturni di Malika Ayane e Sei tu di Levante

L'amore, in questa edizione di Sanremo, non è raccontato come una gabbia dorata, ma come spazio di libertà. In Animali notturni, Malika Ayane descrive un legame viscerale che trasforma i due amanti in una specie a parte: "facciamo paura" perché vivono una sintonia che "la gente non capirà mai". È un amore che diventa diritto all'alterità, alla creazione di un proprio mondo dove insieme si può puntare alla luna.

Sei tu di Levante esplora la stessa dimensione di smarrimento e ritrovamento: "Non mi sento le gambe", "mi manca il respiro" non sono sintomi di malattia, ma manifestazione fisica di un sentimento totalizzante. La felicità non è scelta razionale, ma accoglienza di ciò che ci travolge. In questi brani ritroviamo l'antica sapienza dell’inoltrarsi, dell'abitare l'altro non come predatori ma come dono. È la capacità di entrare nella vita altrui e dimorarvi, facendo di quell'incontro un luogo ospitale.

La felicità di aver scoperto l'amore vero: Magica favola di Arisa

Con Magica favola Arisa firma una ballata intimissima, un viaggio nel tempo che dai 10 anni, quando giocava con le bambole, arriva fino ai 40, dove "voglio solamente ritrovare un po' di pace".

La canzone è la storia di una donna che ripercorre le tappe della sua vita: la scoperta della passione che "non c'entra con il cuore, si confonde col dolore", gli anni in cui tutti le dicevano "che bella la tua voce", fino al desiderio maturo di "ritornare tra le braccia di mia madre". In questo brano, la felicità non è più quella tumultuosa dell'adolescenza o quella legata al successo. È una felicità più profonda, che sa di pace ritrovata. È la gioia di guardarsi indietro e scoprire che "la bambina ritorna innocente", che il passato non è un peso ma diventa presente.

La vera conquista di Arisa è la scoperta dell'amore nella sua forma più pura: non più l'amore tormentato che si confonde col dolore, ma quell'arcobaleno che nasce dentro. È la felicità di chi, dopo aver smarrito la strada nel "romantico disordine", ritrova sé stessa. E in questo ritrovamento c'è una verità antica: se riesci a provare dolore, sei vivo. Se riesci a sentire il dolore degli altri, sei umano. Arisa trasforma il suo percorso, con le sue perdite e i suoi dolori – il padre che chiamerebbe "solamente per ridirgli che mi manca" – in una nuova forma di forza, in una "magica favola" che è la vita stessa.

La felicità di sentire la madre oltre la morte: Qui con me di Serena Brancale

C'è un'altra forma di felicità, forse la più difficile da raccontare, ed è quella che nasce dall'amore che vince la morte. Serena Brancale sale sul palco dell'Ariston con Qui con me, un brano dedicato alla madre scomparsa sei anni fa. Dopo il successo travolgente di Anema e Core, l'artista barese sceglie la strada più autentica: quella dell'intimità più profonda.

Il testo è una lettera aperta alla persona più importante della sua vita: "C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi. Di quell'amore che resterà sempre, non passerà mai". La felicità, qui, non è euforia, ma è la dolcezza di una presenza che resta, nonostante l'assenza fisica. È quella complicità che da bambina cercava negli occhi della madre e che ancora oggi accompagna ogni suo passo. "E se ti portassi via da quelle stelle / Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle / Scalerei la terra e il cielo / Anche l'universo intero / Per averti ancora qui con me". In questi versi c'è tutta la potenza di un amore che non si arrende al tempo che ruba vita. C'è la felicità che nasce dal riconoscersi simili: "guardami ma quanto ti assomiglio / nelle mani, nell'amore che mettevi ogni volta nelle cose".

Serena ha confessato di salire su quel palco per rendere onore a sua madre, dopo aver custodito per sei anni un'emozione troppo intima per essere condivisa. Questa canzone è la prova che la felicità non è sempre leggerezza, ma può essere anche la pace che si trova dopo aver attraversato il dolore più grande. È la scoperta che oltre i limiti si può ancora sentire, che l'amore continua, che l'altro vive in noi come ospite intimo e prezioso. Perché non c'è altro modo per vivere davvero la felicità se non donandola in una relazione di cura che chiamiamo amore.

Levante (ANSA)

La denuncia sociale come ricerca di felicità: Emigrato (Italiano) di Welo

Anche la rabbia e la denuncia sociale, in questo coro, trovano il loro spazio. Il jingle di Sanremo 2026, Emigrato (Italiano) di Welo, è molto più di una sigla. È il grido di chi vede il proprio diritto alla felicità negato dalle condizioni sociali ed economiche. Il testo denuncia uno "Stato assente, ingiustificato" e il divario che taglia l'Italia in due: "Milano, ci pagano bene, nel Salento ci pagano poco".

La canzone è una richiesta di riscatto. Anche quando sembra rassegnata – "Devi scappare da qua, dicono: 'Nasci, cresci e muori'" – in realtà è un atto d'accusa contro un sistema che impedisce la felicità. È la rapina di Maria Antonietta declinata in chiave sociale, la rivendicazione di un posto nel mondo dove poter finalmente vivere, e non solo sopravvivere. Perché la felicità è anche questo: poter restare nella propria terra senza doverla abbandonare per inseguire un futuro altrove.

La promessa eterna come atto di fede nella gioia

Infine, l'amore di lunga durata diventa la prova vivente che la felicità può essere una scelta quotidiana. In Per sempre sì di Sal Da Vinci, la felicità è un atto di volontà, una promessa che si rinnova accettando l'incognita del futuro: "So bene che è una grande incognita il futuro". È il coraggio di dire sì senza sapere cosa verrà, fidandosi solamente della forza di quel legame.

In Ora o per sempre di Raf, scritta con il figlio Samuele, la felicità diventa un'eredità, una vittoria contro "il mondo che urla e stride, vuoto di empatia". Il tempo non cancella la bellezza, anzi la scolpisce: "E tu sei sempre la più bella, il tempo ti sta una meraviglia". È la dichiarazione che l'amore può resistere, può essere quel porto sicuro in un mare in tempesta.

Il paradosso della felicità

C'è un paradosso profondo in tutto questo: la felicità non vuole il dolore, eppure si impegna ad amare anche a costo del proprio dolore, pur di trascinare gli altri nella propria gioia. È questo il nucleo più autentico del messaggio che arriva da Sanremo 2026. La felicità vera è quella che procura la gioia duratura di sentirsi vivi nella propria umanità. E l'umanità non è un concetto astratto, ma un'esperienza viva: è sentire l'appartenenza all'altro, è amare l'altro come parte di sé, è percepire il proprio io come un noi: “Perché la felicità duri, deve trasformarsi in gioia che si allena, che si coltiva giorno dopo giorno. Come un giardino, come una fiamma che non si lascia spegnere. Ricordate le parole di Albano e Romina Power, parole che profumano di eterno e di presente insieme: "Senti nell'aria c'è già / Un raggio di sole più caldo che va / Come un sorriso che sa di felicità / Senti nell'aria c'è già / La nostra canzone d'amore che va / Come un pensiero che sa di felicità".

Un pensiero che da Sanremo 2026 si diffonde nell'aria come polline leggero, ricordandoci che la felicità non è premio, non è merito, non è conquista. È un diritto che abita in noi, aspetta solo di essere riconosciuto. E come canta Maria Antonietta, con la dolcezza di chi ha capito tutto: ce la prendiamo e basta.