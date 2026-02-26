Per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo c’è anche Tredici Pietro, in gara con il brano Uomo che cade. Un debutto atteso, che segna un nuovo capitolo nel percorso di uno degli artisti più interessanti della nuova scena cantautorale-rap italiana.

Dietro il nome d’arte si cela Tredici Pietro, all’anagrafe Pietro Morandi, nato a Bologna nel 1997.

Figlio di Gianni Morandi, Pietro ha scelto fin dagli esordi una strada artistica autonoma, distante anni luce dall’immaginario melodico paterno e immersa invece nelle sonorità urban e hip hop della sua generazione.

Gli inizi: tra rap e ricerca identitaria

Cresciuto in un contesto familiare dove la musica è di casa, si avvicina presto al rap, scrivendo le prime rime già alle scuole medie. Il debutto ufficiale arriva nel giugno 2018 con “Pizza e fichi”, brano che attira immediatamente l’attenzione per l’ironia e l’attitudine fresca, ma anche per l’inevitabile curiosità mediatica legata al cognome.

Nei mesi successivi pubblica singoli come “Piccolo Pietro”, “Rick e Morty” e “Passaporto”, attraverso cui comincia a smarcarsi dall’etichetta di “figlio di”. Il suo stile evolve: meno provocazione gratuita, più introspezione, con testi che parlano di fragilità, relazioni, crescita personale.

I primi progetti e le collaborazioni

Il 7 giugno 2019 esce “Assurdo”, primo progetto ufficiale, che include il featuring di Madame nel brano “Farabutto”. È un lavoro che mostra già una cifra personale: una scrittura diretta, generazionale, ma attraversata da una vena malinconica. Nello stesso anno collabora con Lil Busso per “1€/Secondo” (poi inclusa nel progetto “Ipermetromondo”) e pubblica “Vestiti d’odio” feat. Psicologi, duo con cui tornerà a lavorare nel 2020 all’interno dell’album “Millennium Bug”.

Il 21 aprile 2021 pubblica “X Questa Notte”, interamente prodotto da Andry The Hitmaker, seguito nel 2022 da “Solito posto, soliti guai”, che debutta nella Top 5 della classifica FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia. Un risultato che certifica una crescita non solo artistica ma anche di pubblico.

Dalla scena urban alla maturità cantautorale

Nel 2022 e 2023 prosegue la collaborazione con Lil Busso nel joint album “LOVESICK”, presentato anche al Nameless Music Festival, e in singoli come “BRO+BRO” e “VELENOSA”.

Dopo un periodo di pausa, nel 2024 torna con brani come “BIG PANORAMA”, “HIGH” e “Serve amore” (con Irbis), seguiti nel 2025 da “morire” e “verità”, che anticipano l’album “NON GUARDARE GIÙ”.

Nel maggio 2025 arriva anche una collaborazione significativa: Fabri Fibra lo sceglie come featuring per “Che gusto c’è”, singolo che anticipa il suo undicesimo album in studio. Un passaggio simbolico di testimone tra generazioni del rap italiano. A fine 2025 parte il “NON GUARDARE GIÙ TOUR”, con date sold out nei club di Bologna, Roma e Milano: un segnale di consolidamento nel circuito live.

Tredici Pietro (ANSA)

Sanremo 2026: la prova del nove

La partecipazione al Festival con “Uomo che cade” rappresenta oggi molto più di un semplice debutto televisivo. È l’approdo su un palco nazional-popolare per un artista che ha costruito la propria credibilità passo dopo passo, tra streaming, club e festival.

Per Tredici Pietro, Sanremo non è un ritorno alle radici familiari ma una nuova sfida: portare sul palco dell’Ariston una sensibilità urbana e contemporanea, fatta di vulnerabilità, inquietudine e ricerca di senso.

Se il cognome resta inevitabilmente parte della sua storia, il percorso artistico racconta di un’identità conquistata con pazienza, tra cadute e ripartenze. E forse non è un caso che il brano scelto per questo debutto si intitoli proprio Uomo che cade.