Dopo quasi quattro anni di assenza, Scherzi a parte torna in prima serata su Canale 5 e ritrova subito il favore del pubblico. Lo storico format, capace di regalare risate da oltre trent’anni, ha raccolto ieri sera più di 3 milioni e mezzo di spettatori, con il 26% di share: numeri che confermano come il programma non abbia perso smalto e sia riuscito a dominare la serata degli ascolti.

Alla conduzione della nuova stagione arriva Max Giusti, che raccoglie il testimone da Paolo Bonolis, volto delle ultime due edizioni. Giusti, per la prima volta alla conduzione di un programma Mediaset nel prime time, fin dalle prime battute si rivela un front-man diverso dai suoi predecessori: mette i suoi personaggi al servizio dello show attraverso sketch e imitazioni (come quella di Alessandro Borghese).

Niccoló Cambi/Massimo Sestini

A spalleggiarlo in questa prima puntata, sei “ospiti-vittime”, volti noti del panorama televisivo italiano: Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Gilles Rocca e Isobel Kinnear.

Gli scherzi di questa edizione segnano un cambio di passo rispetto al passato e sono costruiti come veri e propri “mini-film”. Ad aprire la stagione è Gabriel Garko, volto de L’onore e il rispetto, vittima di una fan ossessiva (Valentina) che lo perseguita durante le riprese della fiction Colpa dei sensi, arrivando fino a seguirlo in hotel. Lorella Cuccarini si è invece trovata alle prese con il malore improvviso del suo autista. E, a complicare la situazione, intervengono due passanti (complici) che, invece di aiutarla, la tormentano con continue richieste di selfie, scatenando la reazione della conduttrice.

Niccoló Cambi/Massimo Sestini

La grande novità portata da questa nuova edizione, però, è un’altra: le vittime degli scherzi non saranno più soltanto vip, ma anche persone comuni che potranno sentirsi rivolgere il celebre “sei su Scherzi a parte”. I primi malcapitati sono una coppia, Paolo e Giuliana, presenti in studio tra il pubblico. Lui juventino sfegatato, lei ormai esasperata da una passione che non riesce più a sopportare. Lo scherzo coinvolge Gianluca Zambrotta, ex bandiera della Nazionale e del club bianconero, che, camuffato, disturba la coppia durante la trasmissione.

Nel finale arriva la svolta: Giuliana riesce a strappare al marito la promessa di dedicarle un po’ più di tempo, sottraendolo, almeno nelle intenzioni, alla sua amata Juventus.

Questa prima puntata dimostra quanto la formula di Scherzi a parte sappia ancora rinnovarsi, trovando in Max Giusti un padrone di casa empatico e versatile. Tra momenti di tensione da thriller e pura goliardia, il programma si conferma un appuntamento solido del prime time, capace di riunire generazioni diverse davanti allo schermo con l’arma più potente di tutte: una sana e inaspettata risata.