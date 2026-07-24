Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, consacrazione importante nell'olimpo dello spettacolo internazionale. L’étoile italiana, 51 anni, nato a Casale Monferrato, e considerato uno dei ballerini più famosi della storia, è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance. Profonda l'emozione dell'artista per il prestigioso riconoscimento: «Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore».

Un tratto della Walk of fame di Los Angeles

Con Roberto Bolle salgono a 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles. Eccoli, da quelli più recenti anche quelli datati, gli artisti con la loro stella a Hollywood.

Roberto Bolle nel 2027: étoile, coreografo

Franco Nero nel 2026: attore

Carlo Rambaldi nel 2026 (postuma): artista degli effetti speciali, tre volte Premi Oscar

Giancarlo Giannini nel 2023: attore

Luciano Pavarotti nel 2022 (postuma): tenore.

Lina Wertmuller nel 2019: regista, Oscar onorario nel 2020.

Gina Lollobrigida nel 2018: attrice

Ennio Morricone nel 2016: compositore, vincitore di 2 Oscar e 2 Grammy

Andrea Bocelli nel 2010: tenore

Bernardo Bertolucci nel 2008: regista, vincitore di 2 Oscar

Sophia Loren nel 1994: attrice, vincitrice di 2 Oscar

Anna Magnani nel 1960 : attrice, vincitrice di un Oscar

Renata Tebaldi nel 1960: soprano

Enrico Caruso nel 1960: tenore

Rodolfo Valentino nel 1960: attore

Arturo Toscanini nel 1960: direttore d'orchestra

Beniamino Gigli nel 1960: tenore

Licia Albanese nel 1960: soprano

Ezio Pinza nel 1960: cantante d'opera (basso)

Mantovani (Annunzio Paolo Mantovani) nel 1960: direttore d'orchestra