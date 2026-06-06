"La libertà di scegliere chi voglio diventare" non è soltanto il titolo del concorso A.Ge.S.C. 2025-2026, ma una domanda che accompagna ogni ragazzo nel percorso verso il futuro. A partire da questo tema, due studenti di un Istituto di formazione professionale hanno realizzato il video-cortometraggio vincitore della categoria dedicata agli audiovisivi, per raccontare speranze, paure, ambizioni e fragilità della loro generazione.

Il lavoro premiato dà voce a chi si affaccia alla vita adulta tra aspettative, incertezze e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Un racconto che invita a riflettere sul valore della libertà, intesa non come assenza di limiti, ma come possibilità di costruire consapevolmente la propria identità attraverso le scelte quotidiane. Un messaggio che parla di talento, responsabilità e futuro, temi al centro del concorso nazionale promosso da A.Ge.S.C. e rivolto agli studenti dei Centri di Formazione Professionale di tutta Italia.

Nel video emerge con forza il bisogno dei giovani di essere ascoltati e compresi, ma anche la volontà di non rinunciare ai propri sogni. Un invito agli adulti a guardare oltre stereotipi e pregiudizi, riconoscendo nelle nuove generazioni non solo le difficoltà del presente, ma anche le energie e le risorse con cui immaginare il domani. Un messaggio attuale che ricorda come il diritto di scegliere chi diventare sia uno dei passaggi più importanti nel percorso di crescita di ogni persona.