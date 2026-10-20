Arriva da Verona una di quelle notizie che scaldano il cuore e ricordano la meravigliosa imprevedibilità della vita: due gravidanze gemellari consecutive nell'arco di soli due anni, entrambe concluse con successo e con parti naturali. È la straordinaria storia di Maria e Giacomo, una coppia di trentenni veronesi che ha visto la propria famiglia allargarsi rapidamente passando da due a sei componenti in una manciata di anni appunto.

Tutto ha inizio nel luglio del 2024 con la nascita dei primi due gemellini, un maschio e una femmina. Pochi giorni fa sono poi arrivate Beatrice e Rebecca. Un vero e proprio desiderio coronato per la neomamma. «Per i miei 30 anni desideravo una bambina, ne sono arrivate due quindi abbiamo ricevuto un bel regalo – racconta Maria – Quando abbiamo scoperto che anche nella seconda gravidanza aspettavamo due gemelli, il dottore non sapeva come dircelo ma noi abbiamo riso tanto. Eravamo già abituati a due e non a uno, per cui siamo stati molto felici».

Ora bimbe e genitori sono già felicemente a casa: «La gravidanza e il post parto dei primi gemelli è stato il periodo più bello per me e mio marito, quindi abbiamo delle grandi aspettative: ora sarà tutto ancora più bello».

Due gemelli, in una immagine di archivio (Getty Images)

La vicenda ha una portata umana straordinario, ma anche medica. Come spiegano dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia B dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento (Verona), «affrontare due gravidanze gemellari consecutive, portate a termine entrambe con un parto vaginale, è infatti un evento estremamente raro. Non c’è stata nessuna ricerca di eccezionalità, ma l’estrema attenzione alla sicurezza, unita all’esperienza».

Nella gravidanza gemellare il parto naturale può rappresentare una scelta sicura e appropriata in casi accuratamente selezionati. La decisione – dicono sempre dall’ospedale – deve essere sempre individualizzata, valutando la presentazione dei feti, l’epoca gestazionale, le condizioni materne e fetali e l’andamento del travaglio. «Proviamo una doppia soddisfazione: per il risultato clinico e soprattutto per aver accompagnato la mamma nel percorso di parto che desiderava, mantenendo come priorità assoluta la sicurezza sua e dei bambini. Tutto questo per la seconda volta – dice il Valentino Bergamini, direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia B – È anche una bella testimonianza di come l’ostetricia moderna non significhi necessariamente maggiore interventismo, ma sappia offrire, quando esistono le condizioni, un’assistenza personalizzata e rispettosa della fisiologia anche nelle gravidanze considerate a maggiore complessità».

Inoltre c’è un elemento familiare curioso: anche la sorella di mamma Maria ha recentemente avuto una gravidanza gemellare. «Sappiamo che per alcune forme di gemellarità, anche se non è matematica, può esistere una predisposizione in famiglia. Questo rende tutto ancora più coinvolgente». Soddisfatto anche Nikolaos Papadopoulos, il ginecologo che ha seguito la gravidanza: «È stata una grande soddisfazione assistere a questo parto gemellare. La particolarità è stata che il secondo gemello era podalico e di conseguenza richiedeva manovre rapide e sicure per garantire la sicurezza della nascita di entrambi i gemelli. Ma con la collaborazione dei colleghi, delle ostetriche e con una paziente collaborante, come in questo caso, si è svolto tutto nella maniera più efficace offrendo un parto bellissimo ed emozionante».

A Verona, insomma, la meraviglia della vita gemellare che nasce si è fatta doppia. Anzi, contando anche i cuginetti, tripla.