Skilla entra a far parte di Hekai, il nuovo ecosistema italiano che riunisce enti formativi e tecnologie per l’apprendimento, con l’obiettivo di costruire percorsi capaci di accompagnare lavoratori e imprese lungo l’intera vita professionale.

L’azienda di Civitanova Marche, specializzata da venticinque anni nella formazione corporate e nel digital learning, porterà nel nuovo gruppo il proprio patrimonio di contenuti, metodologie e tecnologie, con particolare attenzione alle competenze trasversali, al digital mindset, alla leadership, alla compliance e al change management.

Marco e Federico Amicucci hanno reinvestito nel progetto e continueranno a guidare Skilla, che mantiene marchio, sede e squadra. Per clienti e partner, quindi, non cambieranno interlocutori e modalità di lavoro. A crescere sarà soprattutto l’ampiezza dell’offerta.

Skilla opera oggi con contenuti distribuiti in cinque lingue e utilizzati in oltre cinquanta Paesi. È inoltre la prima società italiana entrata nella Fosway 9-Grid, l’analisi indipendente con cui Fosway Group valuta i principali provider europei di digital learning.

Il modello sviluppato dall’azienda punta sull’integrazione tra microlearning, intelligenza artificiale, piattaforme digitali e consulenza per la progettazione di Academy aziendali. Il progetto industriale prevede anche un rafforzamento della componente tecnologica, con l’obiettivo di far crescere Skilla nel mercato degli LMS, le piattaforme attraverso cui le imprese organizzano e gestiscono la formazione interna.

Alla base dell’operazione c’è soprattutto l’idea di superare la tradizionale separazione tra competenze tecniche e competenze comportamentali. Per anni le prime sono state considerate concrete e misurabili, mentre le cosiddette soft skill venivano spesso trattate come un complemento. Il modello proposto punta invece a far convergere capacità tecniche, digitali, manageriali e relazionali all’interno dello stesso percorso di crescita professionale.

In Hekai, Skilla affiancherà realtà specializzate nella formazione tecnica e certificata. Tra queste Volta Institute, attivo nella formazione specialistica, e verticali come My Beauty Academy. L’obiettivo è mettere in relazione la formazione rivolta alle singole persone con quella destinata direttamente alle imprese.

Il gruppo nasce con ricavi pro-forma 2025 pari a circa 25 milioni di euro e punta a costruire un’offerta in grado di seguire le diverse fasi della carriera: dalla riqualificazione digitale alla specializzazione tecnica, fino allo sviluppo manageriale e delle competenze trasversali.

L’integrazione con Volta Institute consentirà inoltre a Skilla di ampliare progressivamente la propria offerta in settori come project management, cybersecurity, design, competenze digitali e intelligenza artificiale, con corsi e master che prevedono certificazioni riconosciute a livello internazionale.

«In Hekai portiamo un metodo che da anni lavora per superare la vecchia distinzione tra formazione tecnica e formazione comportamentale», spiegano Marco e Federico Amicucci, amministratori delegati di Skilla. «Questo progetto ci ha convinti perché rende possibile una sintesi: da un lato un’offerta più ampia e la capacità di rispondere a bisogni che il mercato pone adesso, dall’altro la continuità del senso che Skilla rappresenta. Cresciamo senza cambiare ciò in cui ci siamo sempre riconosciuti».

Skilla, formalmente Amicucci Formazione S.r.l., ha sedi a Civitanova Marche e Madrid e opera nella produzione di contenuti formativi, nella progettazione didattica, nelle piattaforme digitali e nella consulenza alle imprese. Dal 2026 fa parte di Hekai Education.