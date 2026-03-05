Può un docufilm dedicato al Sacro Cuore di Gesù – con una distribuzione limitata e nessuna campagna pubblicitaria di massa – superare al botteghino veri e propri kolossal hollywoodiani? È quello che sta accadendo in questi giorni in Italia con Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine, il docudrama uscito l’anno scorso in Francia che celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque avvenute a Paray-le-Monial, in Borgogna, tra il 1673 e il 1675.

I dati del successo al cinema

Partiamo dai dati. Andando adesso a consultare la classifica Cinetel – la società dell’Associazione Nazionale Esercenti che ogni giorno pubblica gli incassi registrati dai film distribuiti nelle sale – si legge che il film ha incassato 265.478 mila euro nel primo giorno di programmazione (è uscito lunedì 2 marzo) ed è stato visto da quasi 34 mila persone. Per dare un’idea del successo, il secondo in classifica, Scream 7, ha raccolto 102mila euro, mentre Cime tempestose si è fermato a 99mila. Al 4 marzo, sempre guardando ai dati Cinetel, il film ha incassato 417.771 euro.

Una scena del film

Una distribuzione alternativa che punta sul pubblico

Il film, prodotto in Francia e distribuito in Italia da Dominus Production S.r.l., è passato quasi inosservato ai circuiti tradizionali: nessuna campagna pubblicitaria massiccia, nessun passaparola pre-esistente, eppure il pubblico italiano e francese lo ha accolto con entusiasmo, con oltre 400 mila spettatori che lo hanno visto Oltralpe. «Intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli», si legge nella sinossi ufficiale, «queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa».

Al successo di pubblico contribuisce anche la formula distributiva scelta da Dominus Production, fondata nel 2010 da Federica Picchi, ex manager nel settore della consulenza bancaria e attuale Sottosegretario con delega allo Sport e ai giovani di Regione Lombardia, una formula ispirata ai modelli dei “film evento”: uscita circoscritta, posti limitati e prenotabili in anticipo e sul sito la possibilità di richiedere la proiezione del film nella propria città. Nel giorno del debutto, per dire, Sacro Cuore era presente in 118 sale, mentre i due kolossal che lo seguono (Cime tempestose e Scream 7) ne occupavano rispettivamente 586 e 357. Una strategia mirata che ha dimostrato come un pubblico interessato e fedele possa creare numeri sorprendenti anche senza la forza di una grande distribuzione.

Di cosa parla il film

Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine racconta la nascita e la diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù, intrecciando ricostruzione storica, testimonianze contemporanee e riflessioni spirituali. Diretto dai registi Sabrina Gunnell e Steven J. Gunnell, il film ripercorre la storia di una delle devozioni più diffuse nel cattolicesimo partendo dalla Francia del XVII secolo, quando nella cittadina di Paray-le-Monial la religiosa visitandina Margherita Maria Alacoque raccontò di aver ricevuto una serie di apparizioni di Gesù tra il 1673 e il 1675. Secondo la tradizione cattolica, proprio in quelle visioni Cristo avrebbe mostrato alla santa il suo Cuore come simbolo dell’amore misericordioso di Dio per l’umanità e le avrebbe affidato il compito di diffondere questa devozione nella Chiesa. Il film rievoca quel contesto storico e spirituale attraverso scene di finzione che ricostruiscono le visioni della santa e il ruolo del suo padre spirituale, il gesuita Claude de la Colombière, che contribuì a far conoscere e a sostenere la diffusione del messaggio del Sacro Cuore. A queste sequenze si affiancano numerose testimonianze contemporanee: sacerdoti, religiosi e laici raccontano come la devozione al Sacro Cuore abbia segnato la loro vita, mostrando come il messaggio dell’amore di Cristo continui a parlare anche al mondo di oggi. Tra i protagonisti delle storie raccolte nel film ci sono persone provenienti da esperienze molto diverse — una coppia che riscopre la fede, un musicista convertito, un giovane malato, un ex spacciatore delle periferie francesi e una donna impegnata nell’aiuto ai detenuti — tutte accomunate dall’incontro con la spiritualità del Sacro Cuore.

Il docufilm alterna quindi ricostruzione storica e racconto contemporaneo, offrendo uno sguardo che attraversa secoli di fede e di devozione. Nel cast figurano gli attori Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria e Louis Bardon. Realizzato in occasione del 350° anniversario delle apparizioni di Paray-le-Monial, il film propone così non solo un racconto storico ma anche un viaggio spirituale che mostra come la devozione al Sacro Cuore continui a essere, per molti credenti, una via privilegiata per comprendere il messaggio del Vangelo.

Un'altra scena del film

Gli altri film distribuiti da Dominus Production

Tra i titoli più significativi distribuiti negli ultimi anni da Dominus Production c’è anche Cabrini, film dedicato alla figura di Francesca Cabrini, la religiosa italiana che alla fine dell’Ottocento partì per assistere gli emigrati negli Stati Uniti. Diretto da Alejandro Gómez Monteverde e interpretato dall’attrice napoletana Cristiana Dell'Anna, il film racconta la missione della futura santa tra gli immigrati italiani di New York, tra povertà, pregiudizi e difficoltà istituzionali, fino alla fondazione di scuole, ospedali e opere assistenziali. Nel catalogo della società figurano anche Sound of Freedom, il film che racconta la lotta contro il traffico di minori ispirata alla storia dell’ex agente federale Tim Ballard, e Il risveglio di un gigante, dedicato alla mistica cappuccina Santa Veronica Giuliani (1660-1727), la cui vita fu segnata da intense esperienze spirituali culminate con la stigmatizzazione. Tre titoli diversi tra loro ma accomunati dall’intento di portare sul grande schermo storie di fede, impegno e testimonianza cristiana.

Una scena del film

Origine e significato della devozione al Sacro Cuore

Il culto del Sacro Cuore di Gesù nasce per onorare il cuore di Cristo, simbolo del suo amore infinito e misericordioso per l’umanità. La Chiesa Cattolica lo considera un centro unificatore della vita di fede e della persona stessa di Gesù, come ricordato dall’ultima enciclica di papa Francesco, Dilexit Nos (2024), in cui si sottolinea che questa devozione non è «mero romanticismo religioso», ma un invito a immergersi nel cuore del Vangelo stesso.

La devozione ha radici antiche, già presente nel Medioevo, ma si diffonde in maniera sistematica nel XVII secolo grazie a San Giovanni Eudes e soprattutto a Santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690). Suora delle Visitandine di Paray-le-Monial, Margherita Maria visse un’intensa esperienza mistica che la rese messaggera del Cuore di Gesù. Tra il 1673 e il 1675 ebbe quattro visioni principali in cui Cristo le mostrò il suo Cuore come fonte di amore e misericordia e le affidò la missione di promuovere due pratiche fondamentali: la Comunione del primo venerdì del mese e l’Ora Santa di adorazione. Durante la quarta visione, Gesù le chiese anche di istituire una festa liturgica in suo onore, che si sarebbe celebrata il venerdì dopo l’ottava della solennità del Corpus Domini.

Santa Margherita Maria Alacoque, proclamata santa da papa Benedetto XV nel 1920, vide le prime celebrazioni della festa già nel 1685-1686 a Paray-le-Monial. Nonostante alcune resistenze, soprattutto da parte dei giansenisti nel XVIII secolo, il culto si affermò progressivamente, fino a diventare universale nel 1856 con papa Pio IX. Da allora, in tutto il mondo cattolico sono nati santuari, basiliche e cappelle dedicate al Sacro Cuore, tra cui il celebre Santuario del Sacro Cuore a Montmartre a Parigi, simbolo di una devozione che continua a ispirare fedeli di ogni età e condizione sociale.