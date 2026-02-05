Lo scorso Natale gli elchi barocchi interpretati da Francesca Cassinari, Gabriele Cassone, Matteo e Antonio Frigé hanno riscosso un grande successo. Questo ha portato la Fondazione OFTAL a regalare al suo pubblico un nuovo appuntamento, questa volta sulle note tratte dal repertorio liturgico. Il concerto “La musica canta la Vergine Maria – Ecce ancilla domini” è in programma per sabato 14 febbraio alle ore 16:45 presso la Chiesa di San Marco nel cuore di Milano.

L’evento vedrà la partecipazione di Isaia Ravelli: Maestro di cappella e organista titolare del Santuario di Lourdes. Classe 1990, si è formato tra Milano e Bergamo specializzandosi in organo e direzione corale. Compositore di fama internazionale e già cantore del Duomo di Milano, dal 2024 è il riferimento musicale principale del Santuario francese, e di Marcello Manfredi Bassi: Trombettista e collaboratore del servizio musica del Santuario di Lourdes. Diplomato con lode, è solista nell’Hesperia Brass Band e nell’Italian Trumpet Ensemble. Oltre all'intensa attività concertistica internazionale e discografica a Lourdes, è docente di tromba presso l’Istituto “Carlo Eder”.

Da sinistra Isaia Ravelli e Marcello Manfredi Bassi

L’iniziativa è nata in collaborazione con la Comunità Pastorale Paolo VI e vuole essere un’occasione di condivisione sia artistica che culturale. L’obiettivo è quello di riscoprire le melodie mariane di ambito sacro capaci di mescolare spiritualità, narrazione biblica e pienezza stilistica.

Il presidente OFTAL e membro del Consiglio Episcopale pastorale del Santuario di Lourdes, Mons. Paolo Angelino, darà il benvenuto al pubblico tramite un’introduzione meditativa, spalancando la strada a una esperienza riflessiva, non solo musicale.