Cari amici, abbiamo pensato che pregare insieme sia il modo più bello per lodare il Signore, accompagnati dalla Vergine, e per sentirci parte della grande comunità di Maria con te, un settimanale che testimonia l’ampiezza della devozione mariana e la presenta nella sua verità più profonda: un modo privilegiato per incontrare Gesù, fare esperienza del suo amore, crescere nella fede e nella testimonianza cristiana. Per partecipare al Rosario di domani 28 maggio, alle ore 21, basta collegarsi qui. Vi aspettiamo numerosi.

La prima volta pregheremo insieme per la pace. Di fronte alle drammatiche e quotidiane notizie di guerra, odio e violenza pregare perché tacciano le armi è sempre più un dovere. E la preghiera trasforma prima di tutto noi, per trovare vie di riconciliazione e perdono nelle nostre vite. L’intercessione di Maria e la potenza dello Spirito Santo possono allargare a macchia d’olio questo desiderio di pace, perché anche i cuori dei potenti ne siano toccati.