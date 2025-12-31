Nm 6, 22-27; Sal.66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21.



Tutte le Chiese d’Oriente e d’Occidente si sono sempre compiaciute di onorare la Santissima Madre di Dio, la Theotòkos, una dignità unica, la sua, che è all’origine di ogni privilegio di Maria e la pone al di sopra di ogni creatura. La festa della maternità di Maria, per un movimento popolare sorto in Portogallo nel secolo XVIII per celebrare il titolo mariano, nel 1914 era stata fissata all’11 ottobre, con l’estensione alla Chiesa latina della festa in ricordo del XV centenario del concilio di Efeso. Poi si è ristabilita la data iniziale, che cade nel tempo natalizio e coincide con altre ricorrenze: il prolungamento del Natale nell’ottavo giorno; la circoncisione di Cristo (che era fissata alla prima domenica di gennaio); l’imposizione del nome di Gesù ( memoria che risale al 1721) in conformità al Vangelo del giorno (allungato di un versetto rispetto alla seconda Messa del giorno di Natale); e infine la giornata mondiale della pace indetta da Paolo VI al primo giorno dell’anno civile (motivo antropologico), a cui fa riferimento la prima lettura della Messa odierna. Infatti, l’esortazione apostolica Marialis cultus, ambientando nel tempo natalizio questa festa ripristinata, dice che «collocata secondo l’antico suggerimento della liturgia dell’Urbe al primo giorno di gennaio, è destinata a celebrare la parte avuta da Maria in questo mistero di salvezza e ad esaltare la singolare dignità che ne deriva per la Madre santa… per mezzo della quale abbiamo ricevuto l’Autore della vita» (n. 5). E prosegue: «È altresì un’occasione propizia per rinnovare l’adorazione al neonato Principe della pace, per riascoltare il lieto annuncio evangelico, per implorare da Dio – mediatrice la Regina della pace – il dono supremo della pace; per questo nella felice coincidenza dell’ottava del Natale, con il giorno augurale del primo gennaio abbiamo istituito la giornata mondiale della pace che raccoglie crescenti adesioni e matura già nel cuore di molti uomini frutti di pace».