Possono i bambini vivere in modo eroico le virtù cristiane e diventare modelli di santità per la Chiesa di oggi? È la domanda al centro del seminario di studi "La santità dei bambini, segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi", in programma il 6 e 7 giugno al Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano, in provincia di Genova.

L'iniziativa, promossa dal Comitato "Amici di Giovannimaria – La luce di Giò" con il patrocinio del santuario affidato ai Padri Carmelitani, riunirà per la prima volta studiosi, teologi, postulatori delle Cause dei santi, sacerdoti, religiosi, giornalisti, scrittori e famiglie per approfondire il tema della santità vissuta nell'infanzia.

In Italia sono più di dodici i bambini morti prima degli undici anni e ricordati da molti fedeli per la loro testimonianza cristiana. Solo per alcuni di loro è stato possibile avviare l'iter verso la beatificazione e la canonizzazione. Le loro storie, però, continuano a suscitare interesse e interrogativi, soprattutto riguardo alla capacità dei più piccoli di vivere in modo pieno e consapevole le virtù evangeliche.

Proprio da queste esperienze prenderà avvio il confronto tra i relatori, che analizzeranno il tema alla luce del Vangelo, del Magistero, della Tradizione e della Dottrina della Chiesa. Particolare attenzione sarà dedicata a una questione spesso dibattuta: se e in che modo un bambino possa esercitare in grado eroico le virtù cristiane, seguendo un percorso di santificazione con caratteristiche proprie e differenti rispetto a quelle degli adulti, degli adolescenti e dei giovani.

A coordinare i lavori saranno Francesca Giordano, giornalista, scrittrice e postulatrice delle Cause dei santi, responsabile della segreteria scientifica del seminario, ed Enrico Graziano Solinas, giudice laico del Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro e postulatore.

La giornata di venerdì 6 giugno sarà articolata in tre momenti dedicati ai bambini già riconosciuti dalla Chiesa, alla testimonianza dei più piccoli e al loro contributo alla pastorale. Dopo i saluti del priore del santuario e del presidente del Comitato, Francesco Mascellani, interverranno numerosi studiosi ed esperti provenienti da diverse realtà ecclesiali e accademiche. Tra questi i teologi padre François Marie Lèthel e suor Daniela Del Gaudio, il mariologo padre Salvatore Maria Perrella, il predicatore e scrittore padre Serafino Tognetti, insieme a diversi postulatori impegnati nelle cause di giovani figure come Antonietta Meo, conosciuta come "Nennolina", e i venerabili Odetinha e Nelsinho.

Accanto agli interventi di carattere teologico e pastorale sono previsti anche contributi di giornalisti e scrittori, tra cui Piero Damosso, Luciano Regolo e Riccardo Caniato, oltre a testimonianze di sacerdoti e operatori pastorali impegnati nell'accompagnamento spirituale delle famiglie.

La mattina di sabato 7 giugno sarà invece dedicata alle testimonianze dirette dei genitori di alcuni bambini morti in concetto di santità. L'incontro, intitolato "Bambini con una missione per la famiglia, per la Chiesa e per il mondo", sarà introdotto da don Giovanni Biallo e vedrà la partecipazione, tra gli altri, della madre di Giovannimaria Rainaldi, Cinzia Fratucello, e dei familiari di Silvia Tassone, Sara Mariucci e Davide Fiorillo.

Concluderanno il seminario gli interventi della giornalista e scrittrice Costanza Signorelli, di suor Maria Concetta, ideatrice della mostra "Piccoli splendori della gloria di Dio", e di Andreina Ivaldi, presidente del Comitato Eleonora Restori, la cui causa di beatificazione è stata recentemente avviata nella diocesi di Genova.

L'appuntamento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube di Maria Vision e successivamente sarà trasmesso dall'emittente sul canale 255 del digitale terrestre. Gli atti del seminario saranno pubblicati dalla casa editrice Velar.