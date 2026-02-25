Da fine marzo a giugno. Sono state rese note le destinazioni dei prossimi viaggi apostolici di papa Leone. Si parte il 28 marzo con la visita di un giorno al principato di Monaco. Il viaggio più atteso, però, è quello in Africa dove, in dieci giorni, il Pontefice toccherà quattro Paesi: l’Algeria, dove più volte aveva detto di voler andare sulle orme di Sant’Agostino, del Camerun, dell’Angola e della Guinea Equatoriale. Nel dettaglio, il Papa si recherà ad Algeri e Annaba dal 13 al 15 aprile; a Yaoundé, Bamenda e Douala dal 15 al 18 aprile; a Luanda, Muxima e Saurimo dal 18 al 21 aprile; e a Malabo, Mongomo e Bata dal 21 al 23 aprile.

Dal 6 al 12 giugno, invece, in concomitanza con l’inaugurazione della Sagrada Famiglia, il Papa si recherà in Spgana.

In concomitanza sono confermate tutte le date già divulgate dei viaggi in Italia: l’8 maggio mattina a Pompei, il pomeriggio a Napoli, il 23 maggio ad Acerra, il 20 giugno a Pavia, il 4 luglio a Lampedusa, il 6 agosto con i giovani ad Assisi e il 22 agosto a Rimini al 47° Meeting per l’amicizia fra i popoli