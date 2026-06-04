È sempre la storia antica dell’uomo con la clava. Poteva servire a difendersi da una fiera. Poteva essere usata contro un altro uomo. Così è stato per tutte le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche. Il fuoco, il ferro, perfino la polvere da sparo, i motori, l’elettricità, il nucleare! Internet e ora l’intelligenza artificiale. Strumenti, da usare per o contro l’uomo. Questo interessa al Papa, questo interessa alla Chiesa, stare dalla parte dell’uomo, mettere l’uomo al centro, di tutti i processi conoscitivi, di tutto lo sviluppo della scienza e della tecnica.

Papa

Elogio del limite nel tempo dei sogni prometeici dell’AI

Don Vincenzo Vitale
Elogio del limite nel tempo dei sogni prometeici dell’AI
Elogio del limite nel tempo dei sogni prometeici dell’AI

Siamo ancora bambini, a livello globale, a navigare nell’era digitale: solo oggi cominciamo a capire le conseguenze che non avevamo previsto della sua diffusione, della sua inevitabilità, per lavorare, per vivere, per sopravvivere. Però, dobbiamo fare i conti con le fake news, con le sindromi da astinenza, con la memoria che tentenna, anche nei più piccoli, con le modifiche a livello cerebrale dell’io. La prudenza è una virtù, non un impiccio, il dubbio è esercizio della ragione, non sempre un freno gratuito. Perché quando i titoli e i commenti sull’enciclica di papa Leone scrivono che «mette in guardia» dall’IA, sembrano ricalcare un cliché sull’attendismo delle gerarchie ecclesiali, a rilento nel mondo che corre; o esultano per le presunte spinte progressiste, stupiti da un Pontefice che si intende e tratta di IA.

Ma l’enciclica Magnifica Humanitas non è sull’IA. È sul tempo in cui l’IA avanza a ritmo vertiginoso e l’umanità deve conviverci, perché sia uno strumento a servizio dell’uomo e del bene comune. Ne riconosce le potenzialità, in campo lavorativo (dipende), sanitario (dipende), ma ne intuisce i pericoli e ne prevede di maggiori. La manipolazione della persona, la facilitazione e la velocizzazione di tutte le azioni offensive, di morte. E poi la concentrazione di potere nelle mani di pochi oligarchi nel mondo, alleati nel potere sul mondo e nel dominio sull’uomo.

Chi giudica l’utilizzo dei dati accumulati per controllare il mondo? Chi controlla i controllori? Questa è la profezia per cui il Papa allerta e prega, invitando i governi e le società civili non solo a vigilare, ma a studiare per operare il bene; a unirsi con chi ha buona volontà e intelligenza, per scrivere regole comuni e farle rispettare. Gli organismi internazionali, si direbbe. Che pur rispondono a poteri variabili, a interessi a volte della parte prevalente, e sono lenti. Invece la Chiesa può essere ancora una volta vedetta di un vero umanesimo, cercando e sperando nel sostegno di altre religioni. Davanti alle “cose nuove” è sempre nuova la parola di Gesù, il giudizio del Vangelo, il comandamento dell’amare Dio e il prossimo come se stessi. È un messaggio non solo spirituale, ma politico: crediamo fermamente che il bene comune sia interesse dei singoli e delle comunità, degli Stati. Se è vero che, come diceva madre Teresa, i poveri li avremo sempre con noi, perlomeno la tensione alla fraternità è la sola chiave per la salvezza del mondo.