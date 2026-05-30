Papa Leone, a termine del mese dedicato a Maria, convoca i fedeli in Vaticano, alla Grotta di Lourdes, per recitare il rosario e chiedere pace per tutto il mondo. Collegato in preghiera anche il santuario libanese dedicano a San Charbel, mentre l’esercito israeliano continua a mietere vittime civili.

Ecco l’elenco dei santuari uniti in preghiera

Santuario della Madre di Dio - Zarvanytsia (Ucraina)

Cattedrale di Sayidat al-Najat (Nostra Signora della Salvezza) – Baghdad (Iraq)

Santuario de Nossa Senhora Aparecida – Aparecida (Brasile)

Cattedrale di Maria Regina d’Arabia – Awali (Bahrein)

Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage – Antipolo (Filippine)

International Shrine of Jesus Saviour and Mother Mary – Elele (Nigeria)

Santuario di Jasna Góra – Czestochowa – (Polonia)

Santa Casa di Loreto - Loreto (Italia)

International Shrine Our Lady of Knock - Knock (Irlanda)

Beata Vergine del Rosario – Fatima (Portogallo)

Madonna Regina della Pace – Medjugorje (Bosnia ed Erzegovina)

Nostra Signora di Guadalupe - Città del Messico (Messico)

Nostra Signora di Lourdes – Lourdes (Francia)

Santuario della Mater Misericordiae (Nostra Signora della Porta dell'Aurora) – Vilnius (Lituania)

Santuario di S. Charbel Annaya – Byblos (Libano)

Gnadenort Altötting – Altötting (Germania)

Basilica Santuario dell’Immacolata Concezione – Washington (Stati Uniti d’America)

Santuario Basilica Minore "Nostra Signora d'Arabia" – Ahmadi (Kuwait)

Pontificio Santuario della B.V. del Rosario – Pompei (Italia)