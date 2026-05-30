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Papa Leone, a termine del mese dedicato a Maria, convoca i fedeli in Vaticano, alla Grotta di Lourdes, per recitare il rosario e chiedere pace per tutto il mondo. Collegato in preghiera anche il santuario libanese dedicano a San Charbel, mentre l’esercito israeliano continua a mietere vittime civili.
Ecco l’elenco dei santuari uniti in preghiera
Santuario della Madre di Dio - Zarvanytsia (Ucraina)
Cattedrale di Sayidat al-Najat (Nostra Signora della Salvezza) – Baghdad (Iraq)
Santuario de Nossa Senhora Aparecida – Aparecida (Brasile)
Cattedrale di Maria Regina d’Arabia – Awali (Bahrein)
Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage – Antipolo (Filippine)
International Shrine of Jesus Saviour and Mother Mary – Elele (Nigeria)
Santuario di Jasna Góra – Czestochowa – (Polonia)
Santa Casa di Loreto - Loreto (Italia)
International Shrine Our Lady of Knock - Knock (Irlanda)
Beata Vergine del Rosario – Fatima (Portogallo)
Madonna Regina della Pace – Medjugorje (Bosnia ed Erzegovina)
Nostra Signora di Guadalupe - Città del Messico (Messico)
Nostra Signora di Lourdes – Lourdes (Francia)
Santuario della Mater Misericordiae (Nostra Signora della Porta dell'Aurora) – Vilnius (Lituania)
Santuario di S. Charbel Annaya – Byblos (Libano)
Gnadenort Altötting – Altötting (Germania)
Basilica Santuario dell’Immacolata Concezione – Washington (Stati Uniti d’America)
Santuario Basilica Minore "Nostra Signora d'Arabia" – Ahmadi (Kuwait)
Pontificio Santuario della B.V. del Rosario – Pompei (Italia)