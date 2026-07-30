Un pellegrinaggio alla tomba di Pietro, un tempo di preghiera condivisa e un incontro con il Papa per rinnovare la fedeltà alla propria vocazione. È questo il significato delle due giornate che l’11 e il 12 dicembre vedranno riuniti a Roma i sacerdoti italiani insieme a papa Leone XIV, nel primo grande appuntamento che il Pontefice dedica al clero della Conferenza episcopale italiana.

L’iniziativa, annunciata dal cardinale Matteo Zuppi in una lettera inviata ai vescovi, si aprirà nel pomeriggio di venerdì 11 dicembre con un momento di riflessione e una Veglia di preghiera, mentre sabato 12 dicembre il Papa riceverà in udienza i presbiteri italiani. Un appuntamento che cade a un anno dalla pubblicazione della Lettera apostolica Una fedeltà che genera futuro, con la quale Leone XIV ha voluto rilanciare l’attualità dei Decreti conciliari Optatam totius e Presbyterorum Ordinis, nel sessantesimo anniversario della loro promulgazione. Nella lettera ai vescovi, il presidente della Cei definisce quello di dicembre «un’occasione preziosa di comunione, preghiera e fraternità», invitando i sacerdoti a vivere queste giornate come un tempo favorevole per «rinnovare la nostra adesione a Cristo e la disponibilità a servirlo nella Chiesa e nelle persone che ci sono affidate».

Non si tratta soltanto di un appuntamento celebrativo. Il senso dell’incontro è profondamente spirituale e pastorale. Proprio nella Lettera apostolica pubblicata un anno fa, Leone XIV aveva chiesto ai sacerdoti di non relegare i documenti del Concilio Vaticano II a un ricordo storico, ma di farne una «memoria viva», capace di «rinvigorire sempre e ogni giorno il ministero presbiterale». Un invito che trova ora una concreta traduzione nell’incontro con il clero italiano, chiamato a riflettere sul proprio ministero alla luce delle sfide del tempo presente.

Una fedeltà che diventa cammino

Il cardinale Zuppi riprende uno dei temi centrali del magistero di Leone XIV: la fedeltà non come immobilità, ma come dinamismo evangelico. «Il Papa ci ricorda che la fedeltà non è immobilità né ripetizione stanca, ma grazia da accogliere e cammino quotidiano di conversione», scrive nella sua lettera. È una prospettiva che attraversa tutto il documento pontificio. La fedeltà del sacerdote nasce dall’incontro con Cristo e si alimenta nella comunione con il vescovo, nella fraternità del presbiterio, nella vicinanza al Popolo di Dio e nella formazione permanente. Non è un ideale astratto, ma una realtà che prende forma nel servizio quotidiano, evitando il rischio dell’autoreferenzialità e della chiusura. Per questo Zuppi ricorda che i due Decreti conciliari «conservano tutta la loro attualità» e continuano ad aiutare i presbiteri «a custodire il ministero presbiterale nel legame vivo con Cristo e con la Chiesa, nella comunione con il vescovo, nella fraternità del presbiterio e nel servizio al Popolo di Dio». E aggiunge: «Non siamo chiamati soltanto a ricordare, ma ad accogliere una consegna per il presente e per il futuro».

Papa Leone XIV con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, il 20 novembre 2025. (ANSA)

Lo sguardo sulle fatiche dei sacerdoti

La lettera non ignora le difficoltà che molti sacerdoti stanno vivendo. Anzi, ne offre una lettura realistica, senza indulgere né allo scoraggiamento né alla retorica. Il presidente della Cei esprime anzitutto riconoscenza per «la generosità dei nostri sacerdoti e la fedeltà umile con cui, ogni giorno, annunciano la Parola, celebrano l’Eucaristia, accompagnano le persone e custodiscono le comunità». Ma accanto alla gratitudine riconosce anche «le fatiche, la solitudine, lo scoraggiamento e il peso di responsabilità crescenti» che caratterizzano il ministero in molte diocesi italiane, segnate dalla diminuzione del numero dei preti, dall’aumento delle comunità affidate a un unico parroco e da una crescente complessità pastorale.

Per questo motivo l’incontro con il Papa vuole essere anzitutto un’esperienza di fraternità: «Non vogliamo nascondere queste fatiche, ma nemmeno lasciare che abbiano l’ultima parola. Proprio per questo abbiamo bisogno di pregare insieme, di sostenerci e di ritrovare la gioia della chiamata», scrive Zuppi. L’udienza con Leone XIV assume così il significato di una conferma nella fede e nella missione: «L’incontro con il Papa ci aiuterà a sentirci confermati nella fede, incoraggiati nella missione e più uniti nella comunione», sottolinea il cardinale.

Nessun pastore serve da solo

Nel magistero di Leone XIV la fraternità sacerdotale occupa un posto centrale. La Lettera apostolica insiste sul fatto che il ministero ordinato non può essere vissuto in modo individualistico, ma soltanto dentro una rete di relazioni ecclesiali. Il sacerdote è chiamato a essere uomo di comunione, fratello tra fratelli, collaboratore del vescovo e servitore del Popolo di Dio.

È lo stesso filo conduttore che attraversa la conclusione della lettera di Zuppi: «Nessun Pastore vive e serve da solo: abbiamo bisogno gli uni degli altri, della preghiera comune, dell’ascolto e di una fraternità concreta che sostenga la fedeltà e generi futuro».

Parole che sintetizzano il senso profondo delle giornate dell’11 e 12 dicembre. Più che un semplice incontro con il Pontefice, sarà un’occasione per riscoprire il volto di una Chiesa che cammina insieme, nella quale la vocazione sacerdotale si custodisce e si rinnova nella comunione, nella preghiera e nella condivisione delle fatiche e delle speranze. In un tempo in cui i presbiteri sono spesso chiamati a sostenere responsabilità sempre più gravose, Leone XIV e la Chiesa italiana indicano così una strada precisa: quella della fraternità come luogo in cui la fedeltà al Vangelo continua, oggi, a generare futuro.