Dieci giorni per quattro Paesi, undici città e 25 tra discorsi, saluti e omelie. Si presenta interessante e complesso il viaggio di Papa Leone in Africa. Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale lo attendono, dal 13 al 23 aprile.

Per il suo terzo viaggio internazionale (il 28 marzo è atteso a Montecarlo, dopo la prima visita apostolica in Turchia e Libano), partirà dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Algeri, dove arriverà alle 9 per la cerimonia di benvenuto.

Alle 9.45 la visita al monumento dei martiri Maqam Echaid, con il saluto del Santo Padre, prima della visita di cortesia al presidente della Repubblica, in programma alle 10.15 nel palazzo presidenziale.

Alle 11 l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nel centro convegni "Djamaa el Djazair", occasione del primo discorso in Algeria.

Alle 15.15 la visita alla Grande Moschea d'Algeri, seguita dalla visita privata al Centro di accoglienza e di amicizia delle Suore Agostiniane Missionarie a Bab El Oued.

Alle 16.40 l'incontro con la comunità algerina della Basilica di Nostra Signora d'Africa

Il 14 aprile, alle 9.20, la partenza in aereo dall'aeroporto di Algeri "Houari Boumédiène" per Annaba, con arrivo alle 10.30. Alle 11 la visita al sito archeologico di Ippona.

Alle 11.35 è prevista la visita alla Casa di Accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri.

Alle 12.10 l'incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano nella Casa della Comunità Agostiniana.

Alle 15.30 la messa nella Basilica di Sant' Agostino, con l'omelia del Papa, e alle 18 la partenza in aereo dall'aeroporto di Annaba per Algeri, dove arriverà alle 19.10.

Il 15 aprile, alle 9.20, la cerimonia di congedo dall'aeroporto di Algeri e alle 10.20 la partenza dall'aeroporto di Algeri per Yaoundé (Camerun), con arrivo alle 15.20 per la cerimonia di benvenuto.

Alle 16.20 la visita di cortesia al presidente della Repubblica nel palazzo presidenziale, cui seguirà alle 17.05 l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nel Palazzo dei Congressi.

Alle 17.45 la visita all'orfanatrofio Nsul Zamba, con il saluto del Santo Padre, che alle 18.25 incontrerà privatamente i vescovi del Camerun, nella sede della Conferenza episcopale.

Giovedì 16 aprile, alle 10.05, la partenza dall'aeroporto di Yaoundé per Bamenda. Arrivo previsto per le 11 per recarsi all'incontro per la pace nella cattedrale di San Giuseppe.

Alle 15.15 la messa all'aeroporto di Bamenda.

Alle 17.25 la partenza per Yaoundé, con arrivo alle 18.20.

Il 17 aprile il Papa partirà alle 9 dall'aeroporto di Yaoundé per Douala, dove atterrerà alle 9.55. Alle 11 la messa nel "Japoma Stadium".

Alle 13.20 visita privata all'ospedale cattolico Saint Paul, poi alle 14.10 la partenza dall'Aeroporto di Douala per Yaoundé, con arrivo alle 15.15. Alle 17.30 l'incontro con il mondo universitario all'Università Cattolica dell'Africa Centrale.

Il 18 aprile, alle 9.30, la messa all'aeroporto di Yaoundé, cui seguirà alle 12 la cerimonia di congedo.

Alle 12.30 la partenza dall'aeroporto di Yaoundé per Luanda (Angola), con arrivo alle 15 per la cerimonia di benvenuto all'aeroporto.

Alle 15.40 la visita di cortesia al presidente della Repubblica dell'Angola nel Palazzo Presidenziale e, alle 16.15, l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

Alle 19 l'incontro privato con i vescovi dell'Angola.

Il 19 aprile, alle 10 la celebrazione della messa a Kilamba.

Nel pomeriggio, alle 15.45, la partenza in elicottero dall'aeroporto di Luanda per Muxima, con arrivo alle 16.15. Alle 16.30 la preghiera del Rosario nella spianata antistante il Santuario di "Mama Muxima". Alle 17.45 la partenza in elicottero dall'eliporto di Muxima all'aeroporto di Luanda, con arrivo alle 18.15.

Il 20 aprile, alle 7.20, la partenza dall'aeroporto di Luanda per Saurimo, con arrivo alle 9.20. Alle 9.45 la visita alla Casa di accoglienza per anziani e alle 11.15 la messa nella spianata di Saurimo.

Alle 13.45 la partenza dall'aeroporto di Saurimo per Luanda, con arrivo alle 15.15. Alle 17.30 l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima.

Il 21 aprile, alle 08.45, la cerimonia di congedo all'aeroporto di Luanda.

Alle 9.15 la partenza per Malabo (Guinea equatoriale), con arrivo alle 11.45 per la cerimonia di benvenuto.

Alle 12.30 la visita di cortesia al presidente della Repubblica nel Palazzo Presidenziale. Subito dopo l'incontro con le autorità, a società civile e il Corpo diplomatico.

Alle 16 l'incontro con il mondo della cultura al Campus Universitario León XIV dell'Università Nazionale.

Alle 17.15 la visita agli operatori e assistiti dell'ospedale psichiatrico "Jeanne Pierre Olie", con il saluto del Santo Padre.

Alle 19 l'incontro privato con i vescovi della Guinea Equatoriale.

Il 22 aprile, alle 8.10, la partenza in aereo da Malabo per Mongomo, con arrivo alle 9.10. Alle 10.30 la messa nella Basilica dell'Immacolata Concezione.

Alle 12.30 la visita alla "Escuela Tecnologica Papa Francesco". Alle 15.10, dall'aeroporto di Mengomeyén partenza per Bata, con arrivo alle 15.50. Alle 16.50 la visita alla prigione di Bata.

Alle 17.25 è in programma un momento di preghiera al Monumento commemorativo delle vittime dell'esplosione del 7 marzo 2021.

Alle 18.10 l'incontro con i giovani e le famiglie nello Stadio di Bata. Alle 19.40 la partenza per Malabo, con arrivo alle 20.30. Giovedì 23 aprile, alle 10, la messa nello Stadio di Malabo. Alle 12.15 la cerimonia di congedo all'aeroporto.

Alle 12.45 la partenza per Roma, con arrivo a Fiumicino alle 19.55.