Aziende di valore. Il bene che lavora è il podcast di Famiglia Cristiana che racconta un volto spesso poco narrato dell’economia: quello delle imprese che, accanto al risultato economico, scelgono di assumersi una responsabilità sociale concreta e continuativa.

Il progetto nasce dall’esperienza dell’omonima rubrica e ne amplia lo sguardo, portando gli ascoltatori dentro aziende grandi e piccole per incontrare le persone che ideano, coordinano e vivono progetti di inclusione, solidarietà e sviluppo sostenibile. Non solo iniziative raccontate, ma processi spiegati: come nascono, come vengono sostenuti, quali relazioni attivano e quale impatto generano nel tempo.

Ogni puntata dà spazio a più voci: quella istituzionale, che restituisce visione e strategia, e quella di chi è direttamente coinvolto sul campo, dipendenti, operatori, partner sociali o beneficiari, per offrire uno sguardo completo e autentico. Ne emergono storie di mense per chi è in difficoltà, volontariato aziendale, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, progetti ambientali e interventi nelle comunità fragili, in Italia e all’estero.

Alla conduzione c’è Luca Cereda, giornalista di Famiglia Cristiana, che accompagna il racconto con uno stile narrativo rigoroso e accessibile, attento ai dati ma anche alle persone. In regia e in redazione, Michele Tutone cura la parte tecnica.

Un podcast che non celebra, ma osserva e approfondisce. Perché il bene, quando si traduce in scelte e azioni, non è accessorio: è parte del lavoro. E può diventare, giorno dopo giorno, una forma concreta di futuro condiviso.

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