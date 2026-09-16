Un mese dopo la morte di don Antonio Mazzi, il giornalista di Famiglia Cristiana Luca Cereda, autore del podcast è entrato a SpazioTre, nella periferia di Monza, per capire che cosa resta del suo lavoro e come può continuare. Nato nel 2022 dalla collaborazione tra Fondazione Exodus e Consorzio EX.it, SpazioTre è il «terzo luogo» immaginato da don Antonio: uno spazio diverso dalla scuola e dalla famiglia, dove adolescenti e giovani possono incontrarsi, fare musica e teatro, viaggiare, raccontarsi e costruire relazioni.

In questo racconto in voce ascoltiamo Franco Taverna, amico e collaboratore di don Mazzi fin dalle prime carovane di Exodus, oggi incaricato di raccoglierne il testimone come presidente della fondazione. Con lui proviamo a capire come trasformare un'eredità educativa e morale in una presenza capace di affrontare le fragilità di oggi: solitudine, isolamento, disagio psicologico e rapporto con il digitale.

E poi ci sono le voci dei ragazzi di SpazioTre. Per alcuni don Mazzi è un ricordo appena accennato; per altri è l'uomo che hanno visto accanto a loro sul palco, fino alla sua ultima uscita pubblica a Monza. Tutti, però, raccontano qualcosa di quella casa che hanno trovato qui.

«Don Antonio ha gettato dei semi. Adesso tocca a noi innaffiarli».

Il podcast è scritto, curato e montato da Luca Cereda, redattore di Famiglia Cristiana.

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