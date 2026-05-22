“Che cosa vale davvero la pena conquistare nella vita?” Ci sono luoghi, come la terra di Extremadura in Spagna dove siamo andati con la prima puntata de i viaggi del cuore, che raccontano storie di uomini partiti da qui per conquistare il mondo. Uomini che hanno attraversato oceani, sfidato l’ignoto, cambiato la storia.

Eppure, davanti a queste storie, nasce una domanda inevitabile: ma dopo aver conquistato tutto… cosa resta davvero?

Il Vangelo è disarmante nella sua chiarezza. Gesù dice: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?” (Mc 8,36).

È una domanda che non riguarda solo i conquistadores di ieri. Riguarda me. Riguarda te. Perché anche noi, in modi diversi, siamo sempre in corsa per conquistare qualcosa: risultati, riconoscimento, posizione sociale, sicurezza, affetto… a volte perfino il controllo sugli altri o sulla vita.

Ma c’è una verità che spesso scopriamo tardi: puoi arrivare ovunque, ma se dentro sei vuoto… non sei arrivato da nessuna parte. Puoi conquistare tutto, ma se non sei libero, vivrai in una gabbia dorata e tu sarai il carceriere di te stesso. Allora il vero viaggio non è quello che ti porta lontano, ma quello che ti porta dentro. Non è conquistare terre, ma riconquistare il cuore e la libertà vera. Non è dominare il mondo, ma imparare ad amare.

Sempre in questa terra, a Guadalupe in Spagna, tanti sono venuti non per prendere, ma per ringraziare. Non per conquistare, ma per affidarsi. Perché a un certo punto capisci che la vita non si compie accumulando, ma consegnando. San Paolo lo dice in modo radicale: “Tutto considero una perdita / spazzatura di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo” (Fil 3,8). La vera ricchezza è nel "conoscere", cioè nel fare esperienza, di Dio che è Amore. E vale anche per chi non crede, perché è come dire: quando incontri davvero l’amore, tutto il resto cambia peso.

Allora forse la domanda giusta non è: “Cosa devo conquistare ancora?” ma: “Cosa devo lasciare… per essere davvero libero?” “Chi devo amare… per non aver vissuto invano?” Perché alla fine, come diceva sant’Agostino, “il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te”. E forse il senso di tutto questo viaggio è proprio qui: non arrivare più lontano… ma arrivare più in profondità. Perché la più grande conquista della vita non è il mondo fuori di te, ma il cuore che impari ad amare.

Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere occhi nuovi.