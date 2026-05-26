A volte ci ritroviamo incastrati in situazioni che ci soffocano. Oppure ricadiamo sempre negli stessi errori, anche se abbiamo fatto mille buoni propositi.

San Paolo arriva a dire: “in me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio” (Rm 7).

Allora, cosa rende davvero armonica la nostra vita?

Basta la bellezza fuori… o serve qualcosa che accordi il cuore?

Ci sono luoghi, come questa città, Salisburgo, in cui tutto sembra parlare di armonia: la musica, l’arte, l’eleganza delle architetture, la natura che circonda la città. Qui uno dei più grandi musicisti della storia è stato capace di trasformare le note in qualcosa che tocca l’anima.

E ascoltando la sua musica ci accorgiamo di una cosa: l’armonia non è casuale. È frutto di un ordine, di una tensione, di un equilibrio tra suoni diversi.

Partiamo da una domanda: la nostra vita è armonica… o è solo piena di rumore?

Anche noi, ogni giorno, siamo come strumenti: pieni di possibilità, ma anche di contraddizioni. Desideriamo il bene, ma facciamo esperienza del limite. Cerchiamo la felicità, ma spesso ci perdiamo in mille direzioni.

Il Vangelo ci offre una chiave sorprendente.

Gesù dice: “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” (Mt 6,33).

È come dire: se trovi il centro, tutto il resto si accorda. Se perdi il centro, anche le cose belle diventano dissonanti. Perché il problema non è quante cose hai nella vita, ma se sono accordate tra loro. Non è quanto sei pieno fuori, ma quanto sei unificato dentro.

San Paolo lo esprime così: “Tutto sia fatto con amore” (1Cor 16,14). Perché è l’amore che crea armonia. È l’amore che tiene insieme ciò che altrimenti si disperde. È l’amore che trasforma anche le ferite in musica.

Allora forse il vero rischio non è vivere una vita difficile, ma vivere una vita stonata. Una vita dove le parti non si parlano, dove il cuore va da una parte e le scelte da un’altra.

E invece la bellezza che cerchiamo fuori è un richiamo a qualcosa di più profondo: una bellezza interiore, una vita accordata, una pace che non dipende dalle circostanze.

Sant’Agostino diceva: “Ama e fa’ ciò che vuoi”. Non è una frase superficiale. È il segreto dell’armonia: quando ami davvero, tutto trova il suo posto.

E forse è proprio questo il senso del viaggio: non riempire la vita di cose, ma accordarla. Non aggiungere sempre nuove note, ma trovare la melodia, spesso con le note che abbiamo a disposizione.

Allora iniziamo la nostra giornata accordando l’anima con la preghiera del cuore e usiamo tutte le note che abbiamo per amare.

Perché alla fine la domanda non è quante cose hai fatto, ma che musica è stata la tua vita. E la più bella non è quella perfetta, ma quella che, anche tra fragilità e silenzi, ha imparato ad amare.