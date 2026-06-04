In questa terra, tra sentieri, cammini e percorsi antichi, abbiamo visto persone mettersi in cammino. Il cammino di San Benedetto, quello di San Tommaso d’Aquino… strade che attraversano borghi, montagne, storia. Ma a un certo punto la domanda diventa personale: io, nella mia vita, verso dove sto andando?

Più che la velocità, conta la direzione. Possiamo riempire le giornate di passi, di impegni, di cose da fare… ma non è detto che stiamo andando nella direzione giusta.

Vuoi cambiare davvero la tua vita? - I viaggi del cuore di don Davide Banzato

Il Vangelo ci mette davanti a una verità semplice e decisiva. Gesù dice: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6).

Non dice: ti indico una strada. Dice: Io sono la strada. È come dire: non basta camminare, bisogna sapere chi stai seguendo. Perché il rischio non è fermarsi, ma perdersi. E a volte ce ne accorgiamo quando siamo già lontani da noi stessi o da chi è stato importante per noi. Ma il senso del cammino non è allontanarsi… è ritrovarsi.

I cammini di San Benedetto e di San Tommaso d’Aquino parlano di strade diverse che cercano la stessa cosa: una vita piena, una verità che dia senso. San Benedetto, che ha segnato questi territori, ha lasciato una regola semplicissima e rivoluzionaria: “Ora et labora”, prega e lavora, insieme a un’altra indicazione decisiva: non anteporre nulla alla carità. E ha avuto il coraggio di lasciare Subiaco per rimettersi in cammino e ripartire da zero, ricordandoci che possiamo sempre cambiare restando fedeli alla nostra vocazione. San Tommaso, invece, ci ricorda che dentro ogni uomo c’è una sete profonda di verità, una ricerca che non si spegne. E allora capisci che il cammino non è solo muovere i passi, ma unire il cuore, la mente e la vita.

Il Vangelo ci consegna un’immagine bellissima. Dopo la risurrezione, Gesù si avvicina ai discepoli di Emmaus e cammina con loro, senza imporsi. E loro diranno: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre conversava con noi lungo il cammino?” (Lc 24,32).

La vita cambia quando qualcuno cammina con te e ti riaccende il cuore, oppure quando riesci a tornare sui tuoi passi perché una nuova consapevolezza ti attraversa. La pace vera non nasce quando vinci, ma quando ti riavvicini. Non quando hai ragione, ma quando ricominci ad amare.

Se vuoi cambiare davvero la tua vita, prova a fare tre passi semplici.

Il primo: rallenta. Non puoi ascoltare il cuore se corri sempre. Fermati ogni giorno qualche minuto, anche solo cinque, in silenzio, e ascoltati.

Il secondo: riconciliati. C’è qualcuno da cui ti sei allontanato? Fai tu il primo passo, anche se ti costa. Vinci l’orgoglio e vai oltre, al di là del risultato. Fallo per te stesso, per non lasciare conti aperti.

Il terzo: cerca la verità e vivila. Non accontentarti di ciò che è comodo, ma scegli ciò che è giusto, anche quando è più difficile. Spesso ciò che costa di più all’inizio è ciò che porta più lontano. La vita non cambia nei grandi momenti, ma nelle scelte quotidiane.

Un celebre aforisma attribuito a Seneca lo esprime così: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.