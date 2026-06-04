Ci sono processi che giudicano dei reati. E processi che cambiano il modo di guardare la realtà. Hydra appartiene alla seconda categoria.

Per questo le parole emerse in questi giorni fanno paura. Non soltanto per la loro violenza, ma per ciò che raccontano. Secondo quanto riferito da due collaboratori di giustizia, esponenti del cosiddetto "sistema mafioso lombardo" avrebbero progettato di uccidere Alessandra Cerreti, pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano. «Quella deve saltare in aria», sarebbe stata la frase pronunciata in ambienti criminali. Nel mirino anche il sostituto procuratore Rosario Ferracane, mentre le misure di protezione sono state rafforzate anche attorno al procuratore capo Marcello Viola.

Non si tratta soltanto di una minaccia contro alcuni magistrati. È un messaggio rivolto allo Stato. E forse rappresenta il riconoscimento più inquietante dell'efficacia dell'azione investigativa che negli ultimi anni ha portato alla luce una delle più importanti vicende giudiziarie nella storia della lotta alle mafie nel Nord Italia.

Il processo che ha infranto una narrazione

Per decenni il racconto dominante sulle mafie nel Settentrione è stato rassicurante. Le organizzazioni criminali esistevano, certo, ma erano considerate una sorta di corpo estraneo. Investivano denaro, riciclavano capitali, cercavano affari. La loro vera patria restava altrove.

Le inchieste degli ultimi trent'anni hanno progressivamente demolito questa convinzione, ma Hydra ha fatto un passo ulteriore. L'indagine della Procura di Milano ha descritto infatti una realtà diversa da quella tradizionale: non semplicemente la presenza contemporanea di Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra sul territorio lombardo, ma una forma di collaborazione stabile tra esponenti delle diverse organizzazioni. Un sistema capace di condividere relazioni, protezioni, interessi economici e strategie criminali.

Un modello nuovo, adattato al Nord produttivo, meno appariscente delle mafie tradizionali ma non per questo meno pericoloso.

Quando l'inchiesta venne resa pubblica, molti osservatori rimasero colpiti proprio da questa intuizione investigativa. Alcuni la contestarono. Altri la considerarono eccessivamente ambiziosa. Ma gli investigatori continuarono a lavorare.

Arrivarono intercettazioni, riscontri, documenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia. E soprattutto emerse una fotografia sempre più nitida di un mondo criminale capace di superare storiche rivalità per massimizzare i profitti.

La sentenza che ha fatto storia

Il 12 gennaio 2026 è arrivato il passaggio destinato a segnare uno spartiacque. Il giudice dell'udienza preliminare di Milano ha pronunciato sessantadue condanne per un totale di circa cinque secoli di carcere, riconoscendo l'impianto accusatorio costruito dalla Procura.

Una sentenza definita storica perché, per la prima volta, ha riconosciuto l'esistenza di quel "sistema mafioso lombardo" descritto dall'accusa. Non un semplice cartello criminale occasionale. Non una sommatoria di gruppi mafiosi autonomi.

Ma una struttura caratterizzata da relazioni stabili e da una capacità di coordinamento che, secondo il tribunale, giustifica il riconoscimento di una vera associazione mafiosa.

Per i magistrati milanesi si è trattato della conferma di anni di lavoro. Per le organizzazioni criminali, invece, di una sconfitta pesante. Le mafie possono sopportare arresti e sequestri. Faticano molto di più ad accettare che venga smontata la narrazione che le protegge. Hydra ha mostrato che il potere mafioso nel Nord non è soltanto una questione di affari illegali. È un sistema di relazioni, di influenza economica, di controllo sociale e di penetrazione nei circuiti della legalità apparente.

Il procuratore capo di Milano Marcello Viola

Perché quelle minacce non vanno sottovalutate

Nella storia italiana le minacce ai magistrati rappresentano spesso un termometro. Misurano il livello di pressione che le organizzazioni criminali avvertono attorno a sé. Quando una cosca ritiene di poter convivere con l'azione dello Stato tende a mantenere un profilo basso. Quando percepisce di essere stata colpita nel proprio cuore strategico, il linguaggio cambia.

Le parole attribuite agli ambienti criminali che orbitano attorno al sistema mafioso lombardo sembrano appartenere a questa seconda categoria. Non sappiamo se esistesse un piano operativo già definito. Saranno le indagini a stabilirlo. Ma sappiamo che due diversi collaboratori di giustizia hanno riferito contenuti convergenti. E sappiamo che le autorità hanno ritenuto necessario rafforzare significativamente le misure di sicurezza.

Sono elementi che impongono prudenza, ma anche attenzione.

Perché la mafia non usa mai la violenza come un gesto casuale.

Ogni minaccia ha una funzione.

Intimidire.

Isolare.

Delegittimare.

Indurre alla paura.

La risposta della società civile

Di fronte alle notizie sulle minacce ai magistrati milanesi è intervenuta immediatamente Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti.

In un comunicato l'organizzazione ha espresso «piena solidarietà e vicinanza alla pm Alessandra Cerreti e all'azione della Procura di Milano», sottolineando come la notizia non giunga inaspettata ma non possa essere «colpevolmente sottovalutata».

Per Libera, il progetto criminale emerso rappresenta «solo l'ultimo atto in ordine di tempo che testimonia la crescente insofferenza delle organizzazioni criminali del sistema mafioso lombardo nei confronti dell'azione investigativa e processuale condotta dai magistrati milanesi».

L'associazione ricorda di essersi già mobilitata nel 2025, quando si erano intensificate le minacce contro la stessa Cerreti e contro il procuratore Marcello Viola. «L'attività della Procura di Milano», scrive Libera, «rappresenta un sicuro presidio di legalità contro ogni presenza mafiosa e ogni minaccia loro rivolta è una minaccia a tutta la cittadinanza». Parole che spostano il baricentro della vicenda. Perché il bersaglio non è soltanto un magistrato. Il bersaglio è la fiducia collettiva nella possibilità che la legge sia più forte del potere criminale.

C'è un passaggio del comunicato di Libera che merita particolare attenzione. L'associazione auspica che l'innalzamento delle misure di sicurezza non sia soltanto una protezione per i magistrati, ma anche «un campanello d'allarme per una maggioranza silenziosa della popolazione». È un'espressione che richiama uno dei nodi più profondi della questione mafiosa al Nord. Le mafie prosperano raramente nel vuoto. Crescono dove trovano indifferenza. Dove la presenza criminale viene considerata un problema di altri. Dove il benessere economico induce a sottovalutare i segnali.

Hydra ha dimostrato invece che la Lombardia non è semplicemente un territorio infiltrato. È un territorio nel quale le mafie hanno cercato di costruire potere, consenso e relazioni.

Contrastarle richiede certamente magistrati e forze dell'ordine. Ma richiede anche cittadini consapevoli.

Le organizzazioni mafiose non temono soltanto arresti e condanne. Temono soprattutto la luce. Temono che qualcuno riesca a raccontare ciò che sono diventate. Temono che venga infranta la comoda distinzione tra un Sud delle mafie e un Nord degli affari. Temono che la società comprenda come il fenomeno mafioso contemporaneo sia sempre più una questione economica, finanziaria, relazionale.

Per questo la vicenda di Alessandra Cerreti riguarda tutti.

Riguarda i magistrati che indagano. Riguarda gli investigatori che raccolgono prove. Riguarda i giornalisti che raccontano. Riguarda gli imprenditori che rifiutano compromessi. Riguarda i cittadini che scelgono di non voltarsi dall'altra parte.

Le minacce emerse in queste ore non raccontano soltanto la rabbia delle cosche. Raccontano anche la forza di un'inchiesta che ha colpito nel segno. Se la mafia torna a parlare il linguaggio della paura, significa che qualcuno è riuscito a incrinare il muro di silenzio dietro il quale si sentiva al sicuro. Ed è proprio per questo che oggi la difesa di magistrati come Alessandra Cerreti, Rosario Ferracane e Marcello Viola non può essere affidata soltanto alle scorte.

Deve passare attraverso una scelta collettiva. Quella di continuare a guardare la realtà per ciò che è. Senza abbassare gli occhi.