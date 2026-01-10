Social
sabato, 10.01.2026
Home page>Riflessioni>Chiesa viva

Chiesa viva

Per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II un libro unico in regalo per te! Mettendosi alla sequela di Cristo, si cammina anche lungo la via della Croce. Avendo sperimentato sulla propria carne tanta sofferenza, ben si avverte come le parole di Giovanni Paolo II sentano tutto il peso del dolore umano. All'uomo che soffre, però, Cristo rivela il senso del suo soffrire, e la risposta piena e definitiva viene dalla sua passione e dalla sua morte. Egli dà la propria vita, amando "sino alla fine", "al di là dell'ultimo respiro, al di là della morte". Quella sua morte non è in realtà la fine di tutto, ma l'inizio di una vita nuova.

Spalancate le porte a Cristo!

Per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II un libro unico in regalo per te! Mettendosi alla sequela di Cristo, si cammina anche lungo la via della Croce. Avendo sperimentato sulla propria carne tanta sofferenza, ben si avverte come le parole di Giovanni Paolo II sentano tutto il peso del dolore umano. All'uomo che soffre, però, Cristo rivela il senso del suo soffrire, e la risposta piena e definitiva viene dalla sua passione e dalla sua morte. Egli dà la propria vita, amando "sino alla fine", "al di là dell'ultimo respiro, al di là della morte". Quella sua morte non è in realtà la fine di tutto, ma l'inizio di una vita nuova.
Redazione Chiesa viva
Spalancate le porte a Cristo!
Spalancate le porte a Cristo!
Il cardinale Ravasi ci aiuta a rileggere come la Scrittura si rivela intreccio di storie familiari e di misericordia di Dio.

La Bibbia è una storia di famiglia

Il cardinale Ravasi ci aiuta a rileggere come la Scrittura si rivela intreccio di storie familiari e di misericordia di Dio.
Redazione Chiesa viva
La Bibbia è una storia di famiglia
La Bibbia è una storia di famiglia
Il libro in regalo su chiesaviva di Paolo Curtaz affronta un tema che ribalta il comune punto di vista su Gesù. Gesù impara dagli altri, dalla vita, dalle esperienze e dalle ferite. Proprio come ciascuno di noi, il Maestro di Nazaret è anche discepolo, ascoltatore, uomo che cerca con pazienza la risposta alle sue domande. Un Gesù più umano, più vicino a ciascuno di noi.

Gesù impara

Il libro in regalo su chiesaviva di Paolo Curtaz affronta un tema che ribalta il comune punto di vista su Gesù. Gesù impara dagli altri, dalla vita, dalle esperienze e dalle ferite. Proprio come ciascuno di noi, il Maestro di Nazaret è anche discepolo, ascoltatore, uomo che cerca con pazienza la risposta alle sue domande. Un Gesù più umano, più vicino a ciascuno di noi.
Redazione Chiesa viva
Gesù impara
Gesù impara
Continua la vicinanza verso tutti con un libro mariano di Giovanni Paolo II. Un'opera unica e in regalo per te su chiesaviva.

Maria, sei regina dell'universo

Continua la vicinanza verso tutti con un libro mariano di Giovanni Paolo II. Un'opera unica e in regalo per te su chiesaviva.
Redazione Chiesa viva
Maria, sei regina dell'universo
Maria, sei regina dell'universo
In regalo per te su chiesavia libretto "Alla scuola di Maria". Il mese di maggio in compagnia delle pagine più belle di padre Gabriele Amorth che – prima ancora di essere un esorcista – fu mariologo e uomo di fede molto devoto alla Vergine Maria.

30 giorni con Maria e don Amorth

In regalo per te su chiesavia libretto "Alla scuola di Maria". Il mese di maggio in compagnia delle pagine più belle di padre Gabriele Amorth che – prima ancora di essere un esorcista – fu mariologo e uomo di fede molto devoto alla Vergine Maria.
Redazione Chiesa viva
30 giorni con Maria e don Amorth
30 giorni con Maria e don Amorth
Su Vita Pastorale di maggio, don Carlo Cibien Ferraris ha letto per noi l'ultimo libro di Fabio Rosini, L'arte di guarire.

Guarire è un'arte?

Su Vita Pastorale di maggio, don Carlo Cibien Ferraris ha letto per noi l'ultimo libro di Fabio Rosini, L'arte di guarire.
Redazione Chiesa viva
Guarire è un'arte?
Guarire è un'arte?
Chiesa viva

Voci per Maria

Redazione Chiesa viva
Voci per Maria
Voci per Maria
Il card. Tettamanzi commenta il vangelo della IV domenica di Pasqua

Ascoltare la sua voce

Il card. Tettamanzi commenta il vangelo della IV domenica di Pasqua
Redazione Chiesa viva
Ascoltare la sua voce
Ascoltare la sua voce
Chiesa viva

Alla scuola di Maria con don Amorth

Sette brevi meditazioni per 4 settimane, con una ripresa alla fine di ogni settimana e uno spazio per scrivere le proprie riflessioni personali, che offrono al lettore un piccolo diario dell'anima sul tema mariano. I testi sono estratti dalle pagine più belle di padre Gabriele Amorth che - prima ancora di essere un esorcista - fu mariologo e uomo di fede molto devoto alla Vergine Maria.
Redazione Chiesa viva
Alla scuola di Maria con don Amorth
Alla scuola di Maria con don Amorth
Amen di Maggio gratis per te

Gratis Amen di maggio, per te

In omaggio un valido sussidio per la preghiera
Redazione Chiesa viva
Gratis Amen di maggio, per te
Gratis Amen di maggio, per te
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

FC Abbonamento Verticale
FC Abbonamento Verticale

Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€

Ultime notizie

Ultime notizie
Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle