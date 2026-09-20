Lc 9,7-9 - Giovedì della XXV Settimana del Tempo Ordinario

«Cercava di vederlo». È questa l’espressione con cui il Vangelo di oggi descrive Erode davanti alla fama crescente di Gesù. Erode non è certamente presentato come un uomo dalla vita limpida. Eppure, nonostante le sue scelte sbagliate, qualcosa dentro di lui continua a essere inquieto, continua a cercare. Forse è questa buona notizia del Vangelo di oggi: anche quando una persona si è allontanata molto dal bene, dentro di lei può rimanere ancora una nostalgia, un desiderio, una domanda che nessun errore riesce completamente a cancellare.

In fondo cercare Cristo significa cercare un senso capace di tenere insieme la propria vita. Significa desiderare un bene che possa nuovamente riempirla di significato. A volte non sappiamo nemmeno dare un nome a questa ricerca. La confondiamo con il bisogno di essere felici, con l’insoddisfazione, con il desiderio di cambiare qualcosa. Ma dietro molte delle nostre inquietudini potrebbe nascondersi proprio questa domanda: dove posso trovare qualcosa che renda davvero piena la mia vita? Il problema è che non basta desiderare di vedere Gesù. Bisogna anche essere disposti a lasciare ciò che ci impedisce di incontrarlo.

È qui che il Vangelo diventa estremamente concreto. Non possiamo desiderare il bene e contemporaneamente difendere ciò che sappiamo essere male. Arriva un momento in cui il desiderio deve diventare una decisione. Ma proprio qui sperimentiamo spesso la nostra debolezza. Sappiamo che dovremmo interrompere una situazione, cambiare un’abitudine, prendere una decisione, eppure non troviamo la forza necessaria. Forse allora dobbiamo cominciare da qualcosa di ancora più piccolo: desiderare veramente di cambiare.

Può sembrare poco, ma non lo è. A volte non abbiamo ancora la forza di rompere con il male, ma possiamo almeno smettere di giustificarlo. Possiamo cominciare a desiderare sinceramente di esserne liberi. Ed è precisamente dentro questo piccolo spazio della nostra libertà che la grazia può cominciare a lavorare.