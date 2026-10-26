Lc 13,18-21 - Martedì della XXX Settimana del Tempo Ordinario

Gesù racconta il Regno di Dio attraverso due immagini apparentemente insignificanti: un granello di senape e una piccola quantità di lievito nascosta nella pasta. La prima cosa che colpisce è che per parlare di ciò che è più grande, Gesù sceglie ciò che è più piccolo.

E per raccontare la forza di Dio, indica qualcosa che lavora senza farsi vedere. Piccolezza e nascondimento sono due parole che sembrano non essere più di moda nel nostro tempo. Siamo tutti tentati di alzare la voce, di occupare la scena, di dimostrare continuamente agli altri quanto valiamo. Persino il bene rischia di diventare qualcosa da esibire, quasi che senza uno sguardo che ci applaude non abbia più significato. Eppure il Vangelo ci consegna una logica diversa: ciò che è davvero vivo non ha bisogno di fare rumore per crescere.

Un seme non pretende di essere ammirato mentre germoglia. Il lievito non chiede di essere riconosciuto mentre trasforma la pasta. Entrambi compiono la loro opera accettando di scomparire agli occhi. Forse anche noi dovremmo smettere di misurare il valore della nostra vita con la visibilità che otteniamo. Ci sono gesti minuscoli che salvano una giornata, fedeltà silenziose che tengono in piedi una famiglia, preghiere nascoste che nessuno conosce, parole dette sottovoce che restituiscono coraggio. Il Regno di Dio cresce anche così, senza clamore e senza cercare premi, dentro l'ordinario.

Gesù non ci chiede di diventare irrilevanti, ma di credere che la grandezza di una vita non coincide con la sua esposizione. Ci invita a custodire il bene con il pudore con cui si custodisce ciò che è prezioso. Perché l'amore, quando è autentico, non cerca una vetrina: cerca qualcuno da raggiungere. E spesso le cose che cambiano davvero il mondo cominciano proprio dove nessuno sta guardando.