Gv 20,1-2.11-18 - Santa Maria Maddalena – Festa

Maria Maddalena è uno dei personaggi più straordinari del Vangelo. Forse proprio per questo Gesù affida a lei il primo annuncio della Risurrezione. Maria è il paradigma di una persona che è stata profondamente liberata e che, proprio per questo, ha imparato ad amare con una gratitudine altrettanto profonda. Chi ha sperimentato davvero di essere stato salvato non dimentica facilmente Colui che lo ha salvato. È questo amore che tiene Maria accanto a Gesù persino davanti all'evidenza della sua morte. Tutto sembra finito, eppure lei continua a cercarlo. Perché esistono amori più forti persino della morte.

Ed è proprio a una donna che ama in questo modo che il Risorto sceglie di manifestarsi per primo. Ma Gesù non si rivela attraverso un segno eclatante. Fa qualcosa di molto più intimo: la chiama per nome. Maria lo riconosce quando si sente riconosciuta. È forse questa una delle esperienze più profonde della fede. Cristo risorto non è un'idea da comprendere, ma Qualcuno che ci conosce personalmente, che ci raggiunge nelle nostre lacrime e pronuncia il nostro nome. E subito dopo averla chiamata, Gesù le affida una missione: «Va' dai miei fratelli». L'incontro autentico con Cristo non ci trattiene mai soltanto per noi stessi. Chi si sente cercato diventa capace di cercare gli altri. Chi si scopre chiamato diventa capace di chiamare. Chi ha incontrato il Risorto diventa inevitabilmente un inviato.

Maria Maddalena ci insegna così anche che cosa significa evangelizzare. Quando raggiunge i discepoli non offre una teoria sulla Risurrezione e non costruisce un ragionamento complicato. Dice semplicemente: «Ho visto il Signore». Tutto il cristianesimo comincia da questa esperienza. Forse il problema di molta nostra evangelizzazione è che tentiamo di spiegare qualcosa che prima dovremmo incontrare. Il Vangelo diventa credibile quando nasce dall'incontro con Cristo. Possiamo raccontare veramente soltanto ciò che, in qualche modo, abbiamo sperimentato.