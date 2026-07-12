Mt 10,34-11,1 - Lunedì della XV Settimana del Tempo ordinario

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!».

Questa espressione che Gesù usa nel Vangelo di oggi ci ricorda che la presenza di Cristo nella nostra vita dovrebbe essere riconoscibile soprattutto da una cosa: dalla passione con cui viviamo. Un cristiano non è tale perché vive in maniera tiepida, rassegnata o semplicemente corretta. È cristiano perché l'incontro con Gesù ha acceso dentro di lui un fuoco, cioè un desiderio più grande di vivere, di amare, di spendersi, di trovare un senso per cui valga la pena consegnare la propria esistenza.

La fede autentica non raffredda la vita, ma la rende più intensa. Proprio questa passione, però, ci obbliga anche a ristabilire delle priorità. Gesù usa parole molto forti quando parla del rapporto con il padre, la madre, i figli e le persone che amiamo. Non ci sta chiedendo di amarli di meno. Ci sta ricordando che nessuna creatura può prendere il posto di Dio. Possiamo infatti trasformare in idoli persino le realtà più belle della nostra vita. Una relazione, un figlio, un matrimonio, un lavoro, una vocazione possono diventare qualcosa di assoluto. E quando ciò accade, ciò che dovrebbe renderci felici comincia invece a renderci schiavi.

Solo Dio può occupare il centro senza distruggere tutto il resto. Mettere Cristo al primo posto non significa togliere spazio alle persone che amiamo. Significa imparare ad amarle meglio. Quando chiediamo a qualcuno di essere il dio della nostra vita, gli imponiamo un peso che nessun essere umano può sopportare. Quando invece Dio torna al centro, ogni relazione ritrova la propria libertà e la propria verità. Per questo Gesù conclude con un paradosso: «Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà». Chi vive cercando soltanto di proteggersi, conservarsi e salvarsi finisce per perdere il gusto stesso dell'esistenza. Chi invece trova qualcosa per cui vale la pena donarsi scopre finalmente la vita.

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