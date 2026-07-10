Per milioni di italiani Benedetta Rossi è la donna che ha riportato la cucina di casa al centro della tavola, con ricette semplici, un linguaggio diretto e la capacità di trasformare ogni piatto in un gesto di condivisione. Oggi, però, il racconto che lei e il marito Marco Gentili hanno scelto di condividere con i loro follower non parla di fornelli, ma di famiglia.

Con un lungo messaggio pubblicato sui social, la coppia ha annunciato di essere in procinto di concludere il percorso di adozione di due bambine. Un cammino lungo e riservato, vissuto lontano dai riflettori, che ora sta arrivando al suo momento più importante: «Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre», scrivono Benedetta e Marco. Non si tratta di una vacanza, ma del viaggio che li porterà a conoscere le due sorelline che presto diventeranno ufficialmente le loro figlie.

Nel messaggio raccontano senza entrare nei dettagli un percorso durato anni, fatto di attese, pratiche burocratiche e speranze custodite con discrezione: «Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere», spiegano, «partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi». Parole che restituiscono tutta la complessità dell'adozione: una strada spesso lunga e impegnativa, ma anche profondamente desiderata da chi sceglie di diventare genitore accogliendo una vita già iniziata.

Una pausa dai social per far nascere la nuova famiglia

Per questo Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno deciso di interrompere temporaneamente la loro intensa attività pubblica. «Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione».

Da qui la scelta di spegnere, almeno per un po', smartphone e telecamere: «Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia».

Un congedo temporaneo dai milioni di persone che ogni giorno seguono le loro ricette, accompagnato da una promessa: «Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo».

Chi è Benedetta Rossi

Classe 1972, marchigiana di Porto San Giorgio, Benedetta Rossi è diventata uno dei volti più popolari della cucina italiana. Prima nell'agriturismo di famiglia, poi sul web, ha conquistato il pubblico con un modo di cucinare accessibile a tutti, senza effetti speciali e con ingredienti semplici. Dal blog e dai video pubblicati sui social è nato il progetto "Fatto in casa da Benedetta”, diventato negli anni un vero fenomeno editoriale e televisivo, con libri di cucina, programmi televisivi e una vastissima comunità online. Il suo successo è sempre rimasto legato a uno stile autentico, lontano dalle costruzioni tipiche del mondo degli influencer. La cucina, per Benedetta, è soprattutto un luogo di relazioni, memoria e quotidianità.

La storia d'amore con Marco Gentili

Accanto a Benedetta, fin dall'inizio, c'è Marco Gentili. I due si sono conosciuti nel 1997 e si sono sposati nel 2009. Da allora condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale. Per anni hanno gestito insieme l'agriturismo La Vergara, nelle Marche, prima di dedicarsi completamente al progetto editoriale che avrebbe dato vita al marchio Fatto in casa da Benedetta.

Marco è rimasto volutamente lontano dai riflettori, pur diventando un volto familiare per chi segue i video della moglie. Dietro le quinte si occupa dell'organizzazione, della parte commerciale e della gestione delle attività imprenditoriali, ma nei contenuti pubblicati insieme emerge soprattutto il loro rapporto, fatto di ironia, complicità e semplicità.

In quasi trent'anni di vita comune hanno raccontato spesso il valore del camminare insieme, affrontando cambiamenti e sfide senza mai trasformare la propria vita privata in spettacolo.

Un annuncio accolto con affetto

La notizia dell'adozione ha suscitato migliaia di messaggi di auguri da parte dei follower, che hanno accompagnato Benedetta e Marco in tanti anni di vita condivisa attraverso il web. Questa volta, però, la ricetta da preparare non è in cucina. È quella di una famiglia che sta per nascere attraverso l'incontro con due bambine attese a lungo.

Un viaggio che, come hanno scritto loro stessi, richiederà «ogni grammo» del loro amore e della loro presenza. Ed è forse proprio questa scelta di fermarsi, mettendo al centro il tempo dell'accoglienza, il messaggio più significativo del loro annuncio.