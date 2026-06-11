Mt 11, 25-30 - Sacratissimo Cuore di Gesù – Solennità

La festa del Sacro Cuore diventa comprensibile proprio a partire dalle parole che Gesù ci consegna nel Vangelo di oggi: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». È come se Cristo ci rivelasse il segreto più profondo del suo cuore: Dio non è qualcuno da cui difenderci, ma qualcuno presso cui trovare riposo. Il Cuore di Gesù è una vera scuola di vita.

Chi frequenta il suo amore viene lentamente trasformato. Impara a guardare la realtà con occhi diversi, a giudicare le situazioni con maggiore libertà, ad amare con una misura nuova. Per questo la fede cristiana non consiste anzitutto in uno sforzo morale o in una serie di pratiche religiose, ma nel lasciarsi raggiungere da un amore che ci precede e ci accompagna. L'immagine più bella di questa esperienza è forse quella dell'apostolo Giovanni nell'Ultima Cena. Egli reclina il capo sul petto di Gesù. Prima ancora di comprendere tutto, prima ancora di essere forte nella fede, Giovanni si lascia semplicemente amare.

È questa la sorgente della santità. Nessuno cambia veramente perché si sforza di essere migliore. Cambia perché fa esperienza di essere amato. Dal Cuore di Cristo riceviamo quell'ossigeno spirituale che spesso ci manca. Riceviamo speranza quando tutto sembra chiuso, forza quando siamo stanchi, consolazione quando ci sentiamo soli. E soprattutto scopriamo che i pesi della vita non devono essere portati da soli. Possiamo appoggiarli sulle spalle di Colui che ha portato per amore il peso della croce e ha dato tutto se stesso per noi. Per questo il giogo di cui parla Gesù non è un peso che schiaccia, ma una relazione che sostiene.

Quando portiamo la vita insieme a Lui, ciò che sembrava impossibile diventa affrontabile e ciò che appariva insopportabile trova un significato. La festa del Sacro Cuore, allora, non è semplicemente una devozione tra le altre. È il cuore stesso del cristianesimo. È l'invito a lasciarsi amare da Cristo per imparare ad amare come Cristo.