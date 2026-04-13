Gv 3,1-8 - Lunedì della II Settimana di Pasqua

Nicodemo è un discepolo notturno, o almeno lo è all’inizio del suo cammino con Gesù. Va da Lui di notte, quasi a indicare una ricerca ancora timida, incompleta, segnata da dubbi e paure. Eppure sappiamo che questo non sarà l’ultimo passo della sua storia: alla fine del Vangelo lo ritroveremo tra coloro che, insieme a Giuseppe d’Arimatea, avranno il coraggio di chiedere il corpo di Gesù per dargli sepoltura. In questa pagina del Vangelo di Giovanni lo vediamo alle prese con domande che non riesce a comprendere fino in fondo.

Gesù prova a condurlo oltre, usando un’immagine suggestiva: «Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo, però, resta ancorato a una logica puramente materiale. Pensa alla nascita in senso fisico, al grembo della madre. Non riesce ad aprirsi alla prospettiva dello Spirito, perché ancora non ne ha esperienza: «Come può un uomo nascere quando è vecchio?». Forse anche noi ci troviamo in una situazione simile. Dello Spirito sappiamo spesso solo qualche nozione, qualche idea appresa a catechismo, ma facciamo fatica a lasciarci realmente guidare da Lui. Restiamo dentro schemi ripetitivi, dentro una visione ridotta della vita.

Eppure è proprio lo Spirito che può portarci “in alto”, che può farci vedere le cose da una prospettiva nuova. Gesù lo dice chiaramente: «Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». Lo Spirito introduce nella libertà, rompe la rigidità, rende la vita meno prevedibile e più vera. Non ci lascia prigionieri di ciò che già conosciamo, ma ci apre a ciò che possiamo diventare. Per questo il cammino di Nicodemo è anche il nostro: passare dalla notte alla luce, dalla paura al coraggio, dalla comprensione limitata all’apertura fiduciosa. E forse il primo passo concreto è proprio questo: invocare lo Spirito. Non come un’idea, ma come una presenza viva. Perché solo lo Spirito può condurci lì dove, da soli, non riusciremmo mai ad arrivare.