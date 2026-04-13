Gv 3,1-8 - Lunedì della II Settimana di Pasqua

Nicodemo è un discepolo notturno, o almeno lo è all’inizio del suo cammino con Gesù. Va da Lui di notte, quasi a indicare una ricerca ancora timida, incompleta, segnata da dubbi e paure. Eppure sappiamo che questo non sarà l’ultimo passo della sua storia: alla fine del Vangelo lo ritroveremo tra coloro che, insieme a Giuseppe d’Arimatea, avranno il coraggio di chiedere il corpo di Gesù per dargli sepoltura. In questa pagina del Vangelo di Giovanni lo vediamo alle prese con domande che non riesce a comprendere fino in fondo.

Gesù prova a condurlo oltre, usando un’immagine suggestiva: «Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo, però, resta ancorato a una logica puramente materiale. Pensa alla nascita in senso fisico, al grembo della madre. Non riesce ad aprirsi alla prospettiva dello Spirito, perché ancora non ne ha esperienza: «Come può un uomo nascere quando è vecchio?». Forse anche noi ci troviamo in una situazione simile. Dello Spirito sappiamo spesso solo qualche nozione, qualche idea appresa a catechismo, ma facciamo fatica a lasciarci realmente guidare da Lui. Restiamo dentro schemi ripetitivi, dentro una visione ridotta della vita.

Eppure è proprio lo Spirito che può portarci “in alto”, che può farci vedere le cose da una prospettiva nuova. Gesù lo dice chiaramente: «Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». Lo Spirito introduce nella libertà, rompe la rigidità, rende la vita meno prevedibile e più vera. Non ci lascia prigionieri di ciò che già conosciamo, ma ci apre a ciò che possiamo diventare. Per questo il cammino di Nicodemo è anche il nostro: passare dalla notte alla luce, dalla paura al coraggio, dalla comprensione limitata all’apertura fiduciosa. E forse il primo passo concreto è proprio questo: invocare lo Spirito. Non come un’idea, ma come una presenza viva. Perché solo lo Spirito può condurci lì dove, da soli, non riusciremmo mai ad arrivare.

Parola del giorno

Lunedì 13 aprile 2026 – (Lunedì della II Settimana di Pasqua)

Redazione FC

Epicoco, Gesù veramente