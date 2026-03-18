Mt 1,16.18-21.24a - San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria – Solennità

La figura di Giuseppe è fondamentale nel Vangelo. Non è un personaggio secondario, utile soltanto per qualche scena suggestiva sull’infanzia di Gesù. In lui troviamo realizzato, in maniera luminosa e concreta, un autentico ideale di vita cristiana. Giuseppe è innanzitutto un «uomo giusto».

Nella Bibbia, questa parola non indica semplicemente qualcuno che osserva delle regole, ma una persona che ha lavorato profondamente sulla propria umanità. Potremmo dirlo in modo semplice: Giuseppe è un uomo buono, che si impegna a essere buono. Sa però anche che la bontà, lasciata a sé stessa, non basta. L’onestà umana ha bisogno di aprirsi a Dio.

Per questo la vita di Giuseppe è una vita spirituale: è ascolto, è disponibilità, è attenzione alla voce del Signore. Il Vangelo racconta che Dio gli parla persino attraverso i sogni, e Giuseppe è capace di riconoscere quella voce e di fidarsi. Lascia che Dio lo sorprenda e che allarghi l’orizzonte della sua vita. Giuseppe è anche un uomo concreto e creativo. Non pronuncia una sola parola nei Vangeli, eppure la sua vita parla con una forza straordinaria. Non discute i progetti di Dio: li accoglie e li traduce in scelte, in azioni, in responsabilità quotidiana. Custodisce Maria, protegge Gesù, lavora, provvede, cammina.

La sua fede è silenziosa, ma operosa. Per questo Giuseppe rimane una figura così necessaria anche per noi. Tutti abbiamo bisogno, nella nostra vita, di qualcuno che sappia custodire, sostenere, accompagnare con discrezione e fedeltà. Qualcuno che non cerchi di mettersi al centro, ma che renda possibile la vita degli altri. E, nello stesso tempo, tutti siamo chiamati a diventare un po’ come Giuseppe per qualcuno: persone affidabili, capaci di custodire ciò che ci è affidato, pronti a fare spazio a Dio nella concretezza della vita. Perché la santità, spesso, non fa rumore. Ma sostiene il mondo.