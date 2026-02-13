Mc 8,11-13 - Lunedì della VI Settimana del Tempo Ordinario

«Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova». L’annotazione di Marco nel Vangelo di oggi non è soltanto la cronaca di un episodio, ma uno specchio nel quale ciascuno di noi può riconoscersi. Quante volte siamo noi quei farisei che, in modo più o meno esplicito, domandano a Dio un segno dal cielo? Pensiamo che il segno rafforzi la fede, ma spesso la richiesta insistente di segni rivela, in realtà, la nostra fatica a fidarci.

C’è una considerazione molto semplice che dovrebbe farci riflettere: persino il demonio è capace di produrre segni straordinari. Il segno, di per sé, non è garanzia di verità né di bene. Ciò che conta non è lo stupore che qualcosa suscita, ma la direzione verso cui conduce il cuore. Un prodigio può affascinare, ma non necessariamente salva. Gesù si rifiuta di assecondare questa ricerca spasmodica di prove dall’alto. Il suo rifiuto non è durezza, né indifferenza: è un atto educativo. Egli non vuole una fede fondata sull’evidenza spettacolare, ma una relazione radicata nella fiducia. Credere significa permettere a Dio di agire nella nostra vita anche quando non comprendiamo, anche quando tutto sembra contraddirci, soprattutto quando le nostre forze e le nostre possibilità si esauriscono. Non dobbiamo dimenticare che Gesù ha salvato il mondo attraverso la Croce. E noi, invece, spesso chiediamo di essere salvati dalla Croce.

Ma la logica del Vangelo è diversa: il segno decisivo non è la rimozione del dolore, bensì la presenza fedele di Dio dentro di esso. Forse dovremmo cambiare la nostra preghiera. Invece di domandare segni straordinari, potremmo chiedere la grazia di accogliere ciò che la vita ci consegna, senza perdere la fiducia e la speranza. E allora la domanda diventa provocatoria: se chiedessimo al Signore la forza di restare uniti a Lui, pensiamo davvero che non saremmo esauditi? Il vero miracolo non è forse vedere cose straordinarie, ma uomini e donne che, nonostante tutto, rimangono saldi nell’amore? Non è forse questo il segno più grande?

La più alta lezione di fede ce la offre il buon ladrone accanto a Gesù: non chiede un prodigio, non pretende di scendere dalla croce, non domanda spiegazioni. Dice soltanto: «Ricordati di me». È una richiesta povera e totale insieme. E a un uomo così Gesù dona il paradiso. Non un segno, ma la comunione definitiva con Lui. Alla fine, la fede non è vedere qualcosa di straordinario; è riconoscere che Dio è presente anche quando tutto sembra ordinario, fragile, perfino sconfitto. E rimanere con Lui.