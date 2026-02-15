Prima Lettura

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Gc 1,1-11

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono nella diaspora, salute.

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all’onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni.

Il fratello di umile condizione sia fiero di essere innalzato, il ricco, invece, di essere abbassato, perché come fiore d’erba passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l’erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 118 (119)

R. Venga a me la tua misericordia e avrò vita.

Oppure:

R. Donaci, Signore, l’umiltà del cuore.

Prima di essere umiliato andavo errando,

ma ora osservo la tua promessa.

Tu sei buono e fai il bene:

insegnami i tuoi decreti. R.

Bene per me se sono stato umiliato,

perché impari i tuoi decreti.

Bene per me è la legge della tua bocca,

più di mille pezzi d’oro e d’argento. R.

Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti

e con ragione mi hai umiliato.

Il tuo amore sia la mia consolazione,

secondo la promessa fatta al tuo servo. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 8,1-13

In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova.

Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa generazione non sarà dato alcun segno».

Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva.

Parola del Signore